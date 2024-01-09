Запрет на «яблоко»: в МЧС Свердловской области запрещено использовать iPhone

Согласно документу, сотрудникам региональных управлений МЧС рекомендовано перестать использовать на работе гаджеты компании Apple и переходить на другие операционные системы. Причина в возможном взломе и утечке информации, так как на телефонах спасателей может храниться секретная информация. Источник TagilCity.ru в ведомстве подтвердил эту информацию.