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Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Сотрудникам МЧС Свердловской области запретили пользоваться техникой Apple

Запрет на «яблоко»: в МЧС Свердловской области запрещено использовать iPhone

9 января 2024, 11:23
Фото: 1MI

Сотрудникам МЧС Свердловской области запретили пользоваться техникой Apple

С 10 января в силу вступит приказ за подписью министра МЧС Александра Куренкова, который запрещает сотрудникам ведомства пользоваться в служебных целях продукцией Apple. Запрет коснулся и Свердловскую область.

Согласно документу, сотрудникам региональных управлений МЧС рекомендовано перестать использовать на работе гаджеты компании Apple и переходить на другие операционные системы. Причина в возможном взломе и утечке информации, так как на телефонах спасателей может храниться секретная информация. Источник TagilCity.ru в ведомстве подтвердил эту информацию.

Да, iPhone и iPad пользоваться на работе теперь нельзя. Кто-то купил второй телефон, как служебный, кто-то полностью перешел на Android, — рассказал редакции сотрудник МЧС по Свердловской области.

Какое наказание следует по использование «яблочной» техники, он не уточнил. Чтобы получить ответ на этот вопрос, TagilCity.ru отправил официальный запрос в ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее запрет на пользование Apple был введен в Министерстве цифрового развития, Минпромторге, Росавиации, Минтрансе, некоторых госкомпаниях и госкорпорациях, в том числе в «Ростехе».

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Запрет#Анна Григорьева#Взлом#Наказание#Apple#Екатеринбург#МЧС
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