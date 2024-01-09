Запрет на «яблоко»: в МЧС Свердловской области запрещено использовать iPhone

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Согласно документу, сотрудникам региональных управлений МЧС рекомендовано перестать использовать на работе гаджеты компании Apple и переходить на другие операционные системы. Причина в возможном взломе и утечке информации, так как на телефонах спасателей может храниться секретная информация. Источник TagilCity.ru в ведомстве подтвердил эту информацию.
Да, iPhone и iPad пользоваться на работе теперь нельзя. Кто-то купил второй телефон, как служебный, кто-то полностью перешел на Android, — рассказал редакции сотрудник МЧС по Свердловской области.
Какое наказание следует по использование «яблочной» техники, он не уточнил. Чтобы получить ответ на этот вопрос, TagilCity.ru отправил официальный запрос в ГУ МЧС по Свердловской области.
Ранее запрет на пользование Apple был введен в Министерстве цифрового развития, Минпромторге, Росавиации, Минтрансе, некоторых госкомпаниях и госкорпорациях, в том числе в «Ростехе».