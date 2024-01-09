Житель Каменска-Уральского отправил салют в сторону жилого дома

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В Каменске-Уральском несколько горожан устроили салют во дворе дома, сообщает портал KU66.RU.
Местные жители полагают, что многие люди, желающие отмечать праздники с фейерверком, не умеют верно использовать салюты. По их словам, фейерверки в процессе неверной установки могут представлять опасность для жизни.
Вместе с тем в Каменске-Уральском, хотя салют и попал в сторону дома, никто не пострадал. Известно, что жалоб не было в правоохранительные органы города.
Ранее сообщалось, что местные жители Екатеринбурга устроили дуэль фейерверками.