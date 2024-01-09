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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

В Каменске-Уральском фейерверк попал в сторону пятиэтажки

Житель Каменска-Уральского отправил салют в сторону жилого дома

9 января 2024, 09:54
Фото: 1MI

В Каменске-Уральском фейерверк попал в сторону пятиэтажки

В Каменске-Уральском в главную ночь года жители города решили отметить праздник фейерверком, который запустили в жилой дом.

В Каменске-Уральском несколько горожан устроили салют во дворе дома, сообщает портал KU66.RU.

Местные жители полагают, что многие люди, желающие отмечать праздники с фейерверком, не умеют верно использовать салюты. По их словам, фейерверки в процессе неверной установки могут представлять опасность для жизни.

Вместе с тем в Каменске-Уральском, хотя салют и попал в сторону дома, никто не пострадал. Известно, что жалоб не было в правоохранительные органы города.

Ранее сообщалось, что местные жители Екатеринбурга устроили дуэль фейерверками.

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#Происшествия#ЧП#Салют#Фейерверк#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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