Житель Нижнего Тагила погубил в ДТП друга и девушку

Мужчине 22 года. Прокуратура утвердила обвинение в его отношении. Следствие полагает, что смертельное ДТП произошло из-за нарушение водителем ПДД.



По данным прокуратуры, авария случилась 4 ноября 2021 года. Мужчина вез в машине своего друга и девушку. Все они были одного возраста. Парень ехал по Черноисточинскому шоссе с превышающей скоростью. В какой-то момент он начал перестраиваться на скорости в другие ряды.



В итоге он наехал на бордюр и врезался в опору щита с рекламой. В результате все два пассажира скончались. Уголовное дело направлено в суд.