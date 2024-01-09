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Updated Сегодня, 09:54

Жителя Нижнего Тагила судят за аварию с двумя погибшими

Житель Нижнего Тагила погубил в ДТП друга и девушку

9 января 2024, 09:37
Фото: Midjourney

Жителя Нижнего Тагила судят за аварию с двумя погибшими

В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, которого обвиняют в аварии, в результате которого погибли два человека. Оба были друзьями виновника ДТП.

Мужчине 22 года. Прокуратура утвердила обвинение в его отношении. Следствие полагает, что смертельное ДТП произошло из-за нарушение водителем ПДД.

По данным прокуратуры, авария случилась 4 ноября 2021 года. Мужчина вез в машине своего друга и девушку. Все они были одного возраста. Парень ехал по Черноисточинскому шоссе с превышающей скоростью. В какой-то момент он начал перестраиваться на скорости в другие ряды.

В итоге он наехал на бордюр и врезался в опору щита с рекламой. В результате все два пассажира скончались. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, что ранее ребенок и трое взрослых получили травмы в ДТП под Березовским.

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