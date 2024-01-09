Жители Екатеринбурга нашли способ ездить в трамвае сидя

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Речь идет о том, как занимать места во время давки в общественном транспорте по утрам. Ведь сесть в трамвае удается только тем, кто заходит на конечной остановке, пишет Е1.
В связи с этим некоторые пассажиры садятся в вагон, когда он движется в сторону трамвайного кольца на улицу Академика Парина. Только за поездку, по закону, нужно заплатить два раза.
Такое условие прописано в уставе автомобильного транспорта. Дело в том, что пассажир должен оплатить проезд, если транспорт закончил движение и вновь его начал его.
Однако некоторые екатеринбуржцы в Академическом районе, как утверждают очевидцы, зачастую не покупают второй билет, а просто едут на сидячих местах. Кондукторы с ними не спорят.
Ранее сообщалось, что в центре Нижнего Тагила образовалась пробка из грузовиков.