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Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Жители Екатеринбурга придумали способ проезда в трамвае сидя в час пик

Жители Екатеринбурга нашли способ ездить в трамвае сидя

9 января 2024, 13:54
Фото: 1MI

Жители Екатеринбурга придумали способ проезда в трамвае сидя в час пик

Жители Академического района Екатеринбурга придумали новый способ, как ездить в трамвае сидя.

Речь идет о том, как занимать места во время давки в общественном транспорте по утрам. Ведь сесть в трамвае удается только тем, кто заходит на конечной остановке, пишет Е1.

В связи с этим некоторые пассажиры садятся в вагон, когда он движется в сторону трамвайного кольца на улицу Академика Парина. Только за поездку, по закону, нужно заплатить два раза.

Такое условие прописано в уставе автомобильного транспорта. Дело в том, что пассажир должен оплатить проезд, если транспорт закончил движение и вновь его начал его.

Однако некоторые екатеринбуржцы в Академическом районе, как утверждают очевидцы, зачастую не покупают второй билет, а просто едут на сидячих местах. Кондукторы с ними не спорят.

Ранее сообщалось, что в центре Нижнего Тагила образовалась пробка из грузовиков.

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#Транспорт#Свердловская область#Пассажиры#Трамвай#Проезд#Билет#Екатеринбург#Академический район#Дарья Сорокина
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