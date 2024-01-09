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Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Тагильские спортсмены победили на первенстве Свердловской области

Жители Нижнего Тагила стали лучшими на чемпионате по греко-римской борьбе

9 января 2024, 10:54
Фото: из архива СШ №3

Тагильские спортсмены победили на первенстве Свердловской области

Шесть жителей Нижнего Тагила взяли «золото» в своих весовых категориях на первенстве Свердловской области по греко-римской борьбе.

Соревнование прошло среди юношей до 18 лет. На турнире отличились атлеты спортшколы №3 имени Александра Лопатина. Об этом сообщает «Тагильский рабочий».

Первые места завоевали Мухаммадкарим Тухсанов, Амир Мамадкулов, Гусейн Исмаилов, Рахимджон Иброгимов, Руслан Малухов и Арсений Вяткин.

Еще два спортсмена — Алексей Хайлазиди и Ройял Рустамов — заняли вторые места. Тренировали их Алексей Богданов, Николай Хайлазиди и Камил Салманов.

Отмечается, что на Рождественском турнире, который состоялся в Невьянске, победили Потап Халимов и Даниил Бензель.

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