Жители Нижнего Тагила стали лучшими на чемпионате по греко-римской борьбе

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Соревнование прошло среди юношей до 18 лет. На турнире отличились атлеты спортшколы №3 имени Александра Лопатина. Об этом сообщает «Тагильский рабочий».
Первые места завоевали Мухаммадкарим Тухсанов, Амир Мамадкулов, Гусейн Исмаилов, Рахимджон Иброгимов, Руслан Малухов и Арсений Вяткин.
Еще два спортсмена — Алексей Хайлазиди и Ройял Рустамов — заняли вторые места. Тренировали их Алексей Богданов, Николай Хайлазиди и Камил Салманов.
Отмечается, что на Рождественском турнире, который состоялся в Невьянске, победили Потап Халимов и Даниил Бензель.