Жителю Краснотурьинска откусил ухо его знакомый во время потасовки

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Мужчина вместе с подругой своей жены отправился забирать ее ребенка у отца. В подъезде, когда горожанин протянул руку знакомому, тот ударил его по голове стеклянной бутылкой.
Между свердловчанами началась драка, во время которой ее зачинщик откусил ухо мужчине, пишет Е1.
В городской больнице пострадавшему не сумели оказать помощь, и тогда его родственники обратились в центр пластической хирургии. Ему могут сделать операцию, однако за нее необходимо отдать 600 тысяч рублей, которых у семьи нет.
По словам мужчины, слух у него еще есть, однако медики сказали, что он может исчезнуть. В полиции началась проверка.
Напомним, в декабре 2023 года в Екатеринбурге подрались водитель автобуса и пассажир из-за агрессивного поведения последнего.