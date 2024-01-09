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Мужчина лишился уха во время драки в Краснотурьинске

Жителю Краснотурьинска откусил ухо его знакомый во время потасовки

9 января 2024, 08:56
Фото: 1MI

Мужчина лишился уха во время драки в Краснотурьинске

В Краснотурьинске произошла потасовка между двумя мужчинами, в результате чего один из них лишился уха. Инцидент произошел 30 декабря 2023 года.

Мужчина вместе с подругой своей жены отправился забирать ее ребенка у отца. В подъезде, когда горожанин протянул руку знакомому, тот ударил его по голове стеклянной бутылкой.

Между свердловчанами началась драка, во время которой ее зачинщик откусил ухо мужчине, пишет Е1.

В городской больнице пострадавшему не сумели оказать помощь, и тогда его родственники обратились в центр пластической хирургии. Ему могут сделать операцию, однако за нее необходимо отдать 600 тысяч рублей, которых у семьи нет.

По словам мужчины, слух у него еще есть, однако медики сказали, что он может исчезнуть. В полиции началась проверка.

Напомним, в декабре 2023 года в Екатеринбурге подрались водитель автобуса и пассажир из-за агрессивного поведения последнего.

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