11-месячная девочка из Лесного умерла не от миокардита

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
В ноябре 2023 года мужчина получил результаты экспертизы от сотрудников медсанчасти №91. В документе было указано, что девочка скончалась от миокардита, который был вызван ОРВИ. Однако отец ребенка этим результатам не поверил и обратился к другому специалисту.
По мнению петербургского эксперта, девочка умерла от почечной недостаточности. Известно, что незадолго до смерти она сутки не могла сходить в туалет. Также у нее было подозрение на сахарный диабет. Девочку в больнице должны были осмотреть нефролог и эндокринолог, а затем сразу положить ее в реанимацию.
Сахароснижающая и почечная терапии не проводились. Ночью 2 августа 2023 года ей ввели препарат, который противопоказан людям с гломерулонефритом и анурией.
Напомним, в полиции было возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка.