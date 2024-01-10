tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:00

Published Сегодня, 04:00

Modified Сегодня, 04:00

Updated Сегодня, 04:00

Отец умершей девочки из Лесного заказал частную экспертизу в Санкт-Петербурге

11-месячная девочка из Лесного умерла не от миокардита

10 января 2024, 04:00
Фото: 1MI

Отец умершей девочки из Лесного заказал частную экспертизу в Санкт-Петербурге

Житель Лесного обратился к частному эксперту в Санкт-Петербурге с просьбой провести исследование, чтобы узнать точную причину смерти его 11-месячной дочери.

В ноябре 2023 года мужчина получил результаты экспертизы от сотрудников медсанчасти №91. В документе было указано, что девочка скончалась от миокардита, который был вызван ОРВИ. Однако отец ребенка этим результатам не поверил и обратился к другому специалисту.

По мнению петербургского эксперта, девочка умерла от почечной недостаточности. Известно, что незадолго до смерти она сутки не могла сходить в туалет. Также у нее было подозрение на сахарный диабет. Девочку в больнице должны были осмотреть нефролог и эндокринолог, а затем сразу положить ее в реанимацию.

Сахароснижающая и почечная терапии не проводились. Ночью 2 августа 2023 года ей ввели препарат, который противопоказан людям с гломерулонефритом и анурией.

Напомним, в полиции было возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка.

Известный шеф-повар Максим Абсабиров умер в Екатеринбурге после аппендицита
Узнать подробнее
Читайте также:
Девочка после избиения сверстниками в Нижнем Тагиле выписана из больницыЖители Екатеринбурга несут игрушки, цветы и свечи к дому, где была выброшена девочкаПострадавшая в ДТП 6-летняя девочка скончалась в больнице Свердловской области
#Происшествия#Больница#Дети#Смерть#Экспертиза#Девочка#ЧП#Эксперт#Исследование#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
Борьба за Леневку и летние выбросы. Экологические итоги года в Нижнем Тагиле
8 января, 04:00
Запрет на «яблоко»: в МЧС Свердловской области запрещено использовать iPhone
Вчера, 11:23
Тысячи тонн снега вывезли с улиц Нижнего Тагила
Вчера, 11:56
Тагильский Гринч: неизвестный оборвал гирлянду в центре города и попал на камеры
Вчера, 10:56
Отец двоих детей разбился на УВЗ: жена отсудила миллион и ежемесячную выплату дочери
8 января, 10:30
На цистернах было несколько устройств: подробности ЧП на железной дороге в Тагиле
8 января, 17:11