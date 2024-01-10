11-месячная девочка из Лесного умерла не от миокардита

По мнению петербургского эксперта, девочка умерла от почечной недостаточности. Известно, что незадолго до смерти она сутки не могла сходить в туалет. Также у нее было подозрение на сахарный диабет. Девочку в больнице должны были осмотреть нефролог и эндокринолог, а затем сразу положить ее в реанимацию.