Аномальные холода наступают на Свердловскую область

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Поэтому представители Уральского гидрометцентра разослали предупреждения о непогоде. Так, мороз в регионе снизится на семь градусов ниже нормы.
10 января метеорологи прогнозируют до -36 градусов. 11 января будет примерно -28 градусов.
В аномальные холода, как правило, рекомендуется, по возможности находиться дома. Если же из квартиры все же нужно выйти, следует одеваться тепло и с собой иметь заряженный мобильный телефон.
Ранее сообщалось, что морозы до -29 и ветер придут в Свердловскую область.