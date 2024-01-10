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Posted Сегодня, 06:51

Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Аномальные морозы придут в Свердловскую область

Аномальные холода наступают на Свердловскую область

10 января 2024, 06:51
Фото: Midjourney

Аномальные морозы придут в Свердловскую область

Свердловскую область вновь накроют холода. Они придут в регион уже 10 января.

Поэтому представители Уральского гидрометцентра разослали предупреждения о непогоде. Так, мороз в регионе снизится на семь градусов ниже нормы.

10 января метеорологи прогнозируют до -36 градусов. 11 января будет примерно -28 градусов.

В аномальные холода, как правило, рекомендуется, по возможности находиться дома. Если же из квартиры все же нужно выйти, следует одеваться тепло и с собой иметь заряженный мобильный телефон.

Ранее сообщалось, что морозы до -29 и ветер придут в Свердловскую область.

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#Свердловская область#Погода#Холода#Похолодание#Окружающая среда#Морозы#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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