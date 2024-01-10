Десятки домов снесут в Екатеринбурге

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение о проведении мероприятий в Верх-Исетском районе, направленных на изъятие недавно приобретенных земельных участков и жилых домов, с целью осуществления определенных изменений и развития района.



Изменения на улице Татищева, вызванные ее расширением, были причиной принятия данного решения в управлении города.



Реестр состоит из 13 объектов общей площадью 8,7 тыс. кв. м., включающих в себя как жилые сооружения, расположенные на Татищева и Танкистов, так и участки земли, принадлежащие территории СТ «Приозерный».