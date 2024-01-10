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В Екатеринбурге изымут еще десяток домов под снос для расширения улицы Татищева

Десятки домов снесут в Екатеринбурге

10 января 2024, 14:49
Фото: 1MI

В Екатеринбурге изымут еще десяток домов под снос для расширения улицы Татищева

В список на снос включены жилые дома, находящиеся на улицах Татищева и Танкистов, наравне с земельными участками, отведенными для использования садовым товариществом «Приозерный».

В случае отказа владельцев от сотрудничества, представители муниципалитета будут вынуждены подать заявление в суд. Соответствующий документ был опубликован на официальном городском портале.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение о проведении мероприятий в Верх-Исетском районе, направленных на изъятие недавно приобретенных земельных участков и жилых домов, с целью осуществления определенных изменений и развития района.

Изменения на улице Татищева, вызванные ее расширением, были причиной принятия данного решения в управлении города.

Реестр состоит из 13 объектов общей площадью 8,7 тыс. кв. м., включающих в себя как жилые сооружения, расположенные на Татищева и Танкистов, так и участки земли, принадлежащие территории СТ «Приозерный».

Напомним, ранее в Екатеринбурге на улице Данила Зверева, 20 дом был признан аварийным. Однако с этим не согласился один из жителей и подал иск в суд.

#Город#Строительство#Постановление#Список#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Снос домов
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