Десятки домов снесут в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
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Updated Сегодня, 14:51
В случае отказа владельцев от сотрудничества, представители муниципалитета будут вынуждены подать заявление в суд. Соответствующий документ был опубликован на официальном городском портале.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение о проведении мероприятий в Верх-Исетском районе, направленных на изъятие недавно приобретенных земельных участков и жилых домов, с целью осуществления определенных изменений и развития района.
Изменения на улице Татищева, вызванные ее расширением, были причиной принятия данного решения в управлении города.
Реестр состоит из 13 объектов общей площадью 8,7 тыс. кв. м., включающих в себя как жилые сооружения, расположенные на Татищева и Танкистов, так и участки земли, принадлежащие территории СТ «Приозерный».
Напомним, ранее в Екатеринбурге на улице Данила Зверева, 20 дом был признан аварийным. Однако с этим не согласился один из жителей и подал иск в суд.