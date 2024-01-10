Директор коммерческой фирмы в Екатеринбурге отдал аферистам 3,2 млн рублей

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Женщине позвонил неизвестный и сказал, что он является сотрудником МВД и что якобы по ее доверенности аферисты в Москве хотели оформить кредит на 100 тысяч рублей.
Затем ей позвонил «представитель ЦБ» и сообщил, что помимо попытки оформления кредита кто-то пытается продать ее жилье, рассказали в пресс-службе МВД Екатеринбурга.
Далее екатеринбурженке заявили, что ей необходимо взять кредиты и положить полученные деньги на «безопасные счета», чтобы избежать продажи квартиры и исчерпать кредитный потенциал. Женщина взяла кредиты на 3 миллиона 290 тысяч рублей. Потом она догадалась, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию.
Напомним, в декабре 2023 года в Екатеринбурге местная жительница отдала злоумышленникам более 500 тысяч рублей.