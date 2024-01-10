Директор коммерческой фирмы в Екатеринбурге отдал аферистам 3,2 млн рублей

Далее екатеринбурженке заявили, что ей необходимо взять кредиты и положить полученные деньги на «безопасные счета», чтобы избежать продажи квартиры и исчерпать кредитный потенциал. Женщина взяла кредиты на 3 миллиона 290 тысяч рублей. Потом она догадалась, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию.