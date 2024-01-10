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Мошенники обманом забрали у жительницы Екатеринбурга 3,2 млн рублей

Директор коммерческой фирмы в Екатеринбурге отдал аферистам 3,2 млн рублей

10 января 2024, 06:31
Фото: 1MI

Мошенники обманом забрали у жительницы Екатеринбурга 3,2 млн рублей

Жительница Екатеринбурга лишилась 3,2 миллиона рублей. Она отдала деньги мошенникам, думая, что переводит их на «безопасные счета».

Женщине позвонил неизвестный и сказал, что он является сотрудником МВД и что якобы по ее доверенности аферисты в Москве хотели оформить кредит на 100 тысяч рублей.

Затем ей позвонил «представитель ЦБ» и сообщил, что помимо попытки оформления кредита кто-то пытается продать ее жилье, рассказали в пресс-службе МВД Екатеринбурга.

Далее екатеринбурженке заявили, что ей необходимо взять кредиты и положить полученные деньги на «безопасные счета», чтобы избежать продажи квартиры и исчерпать кредитный потенциал. Женщина взяла кредиты на 3 миллиона 290 тысяч рублей. Потом она догадалась, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию.

Напомним, в декабре 2023 года в Екатеринбурге местная жительница отдала злоумышленникам более 500 тысяч рублей.

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