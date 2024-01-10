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Дизайнер Артемий Лебедев оценил скульптуру «‎Сапоги Петра» ‎ в Воронеже

Дизайнер Артемий Лебедев оценил скульптуру «‎Сапоги Петра» ‎ в Воронеже

10 января 2024, 13:46
Фото: 1MI
Артемий Лебедев оценил скульптуру «‎Сапоги Петра»‎ в Воронеже и выразил мнение, что идея классная, хотя на бронзу можно было не тратить деньги.

Мнение о скульптуре «Сапоги Петра» в Воронеже было высказано известным российским дизайнером, блогером и предпринимателем Артемием Лебедевым. Он поделился своим мнением на своем канале, где обычно рассуждает о самых интересных событиях.

По словам Лебедева, эта идея достаточно оригинальна: можно сказать, что это сапоги Петра I, и вся остальная бронзовая статуя не имеет большого значения. Главное, что объект уже установлен, и все равно люди будут фотографироваться рядом с ним. Так что можно считать задачу выполненной, пишет voronezhnews.ru.

Напомним, что создателем этой скульптуры является Владислав Мишов, который живет и работает в Москве. Скульптуру можно увидеть на проспекте Революции, 41. Кроме того, на Есенинской аллее появилась еще одна скульптура «Подпись Петра». А позже в центре города были установлены два других арт-объекта: «Деньги взяты» и «Устав морской».

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