Дизайнер Артемий Лебедев оценил скульптуру «‎Сапоги Петра» ‎ в Воронеже

По словам Лебедева, эта идея достаточно оригинальна: можно сказать, что это сапоги Петра I, и вся остальная бронзовая статуя не имеет большого значения. Главное, что объект уже установлен, и все равно люди будут фотографироваться рядом с ним. Так что можно считать задачу выполненной, пишет voronezhnews.ru.