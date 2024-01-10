Дизайнер Артемий Лебедев оценил скульптуру «‎Сапоги Петра» ‎ в Воронеже

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Мнение о скульптуре «Сапоги Петра» в Воронеже было высказано известным российским дизайнером, блогером и предпринимателем Артемием Лебедевым. Он поделился своим мнением на своем канале, где обычно рассуждает о самых интересных событиях.
По словам Лебедева, эта идея достаточно оригинальна: можно сказать, что это сапоги Петра I, и вся остальная бронзовая статуя не имеет большого значения. Главное, что объект уже установлен, и все равно люди будут фотографироваться рядом с ним. Так что можно считать задачу выполненной, пишет voronezhnews.ru.
Напомним, что создателем этой скульптуры является Владислав Мишов, который живет и работает в Москве. Скульптуру можно увидеть на проспекте Революции, 41. Кроме того, на Есенинской аллее появилась еще одна скульптура «Подпись Петра». А позже в центре города были установлены два других арт-объекта: «Деньги взяты» и «Устав морской».