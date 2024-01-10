«Ее пес продолжал грызть мою собачку»: в Нижнем Тагиле шарпей насмерть загрыз собаку

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Пес был в семье тагильчанки 9 лет. О произошедшем женщина рассказала в паблике «Инцидент Нижний Тагил». Все произошло 21 декабря на проспекте Мира. По словам женщины, она, как обычно, гуляла со своей спокойной собакой около подъезда. Пес держался близко к ней.
На улице никого не было, вдруг откуда-то появился шарпей и набросился на ее собаку. Хозяйка звала на помощь, но никто не услышал ее.
После она увидела женщину, идущую с палкой и с поводком. Она прокричала ей просьбу оттащить шарпея, но та продолжила неспешно идти.
А ее пес продолжал грызть мою собачку. Потом она подошла и ударила по своей собаке палкой и только после этого он отпустил мою несчастную Монику, — рассказала пострадавшая.
Собака была вся в крови. На крики женщины сбежались соседи. Хозяйка же с шарпеем спокойно ушли. Далее женщина повезла свою раненую собаку к ветеринару. Специалисты сказали, что у пса внутреннее кровотечение. Ему начали делать операцию по удалению селезенки, во время которой собака скончалась.
Женщина написала заявление в полицию. Однако там в возбуждении уголовного дела отказали.
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