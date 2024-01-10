«Ее пес продолжал грызть мою собачку»: в Нижнем Тагиле шарпей насмерть загрыз собаку

Пес был в семье тагильчанки 9 лет. О произошедшем женщина рассказала в паблике «Инцидент Нижний Тагил». Все произошло 21 декабря на проспекте Мира. По словам женщины, она, как обычно, гуляла со своей спокойной собакой около подъезда. Пес держался близко к ней.