Избитая девочка из Нижнего Тагила рассказала о конфликте с братьями Камалом и Рашадом

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:44
София рассказала, что в день происшествия она и ее друзья решили рассказать Фергане, что ее дети насмехаются над другими ребятами. Они показали маме мальчиков и сообщения, которые подтверждали их слова.
Однако, вместо сочувствия, София получила от мамы мальчиков пощечину и требование удалить сообщения. Об этом пострадавшая девочка рассказала «ИА Регнум».
Напомним, что Соня лежала в больнице все новогодние праздники. Избили ее около школы №56 29 декабря. Злоумышленникам 12 и 13 лет. В больнице у пострадавшей диагностировали гематомы, черепно-мозговую травму и травму живота.
Известно, что пострадавшая девочка — школьный активист. Она участвует в разных соревнованиях и интеллектуальных активностях.
Вспоминая день избиения София отмечает, что во время разговора Фергана стала выхватывать телефоны у детей, чтобы удалить сообщения, также она сильно ругалась матом.
Она мне дала пощечину со всей силы. Мы ей пытались объяснить, что никто не ругался с ее детьми из-за национальности, — сказала Соня.
После этой пощечины в драку вступили оба брата. Кроме Сони они причинили травмы ее однокласснику.
Ранее жительницу Североуральска избили из-за жалоб на заснеженную улицу.