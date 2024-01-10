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Подробности драки с мигрантами рассказала избитая в Нижнем Тагиле девочка

Избитая девочка из Нижнего Тагила рассказала о конфликте с братьями Камалом и Рашадом

10 января 2024, 08:41
Фото: 1MI

Подробности драки с мигрантами рассказала избитая в Нижнем Тагиле девочка

11-летняя избитая девочка София из Нижнего Тагила рассказала о конфликте с братьями Рашадом и Камалом. Кроме мальчиков в избиении девочки участвовала их мать Фергана.

София рассказала, что в день происшествия она и ее друзья решили рассказать Фергане, что ее дети насмехаются над другими ребятами. Они показали маме мальчиков и сообщения, которые подтверждали их слова.

Однако, вместо сочувствия, София получила от мамы мальчиков пощечину и требование удалить сообщения. Об этом пострадавшая девочка рассказала «ИА Регнум».

Напомним, что Соня лежала в больнице все новогодние праздники. Избили ее около школы №56 29 декабря. Злоумышленникам 12 и 13 лет. В больнице у пострадавшей диагностировали гематомы, черепно-мозговую травму и травму живота.

Известно, что пострадавшая девочка — школьный активист. Она участвует в разных соревнованиях и интеллектуальных активностях.

Вспоминая день избиения София отмечает, что во время разговора Фергана стала выхватывать телефоны у детей, чтобы удалить сообщения, также она сильно ругалась матом.

Она мне дала пощечину со всей силы. Мы ей пытались объяснить, что никто не ругался с ее детьми из-за национальности, — сказала Соня.

После этой пощечины в драку вступили оба брата. Кроме Сони они причинили травмы ее однокласснику.

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