Коммунальщиков проверит СК после ЧП с холодными батареями в Екатеринбурге

Напомним, что батареи стали холодными у жителей более 200 домов на Уктусе и Вторчермете в Екатеринбурге. Это случилось в ночь с 8 на 9 января. К утру неполадки были устранены, однако к вечеру того же для случилась еще одна авария. К утреннему времени 10 января отопления у жителей опять не было. В тоже время в регионе была морозная погода.