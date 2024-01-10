Коммунальщиков проверит СК после ЧП с холодными батареями в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В результате коммунальной аварии десятки домов, расположенных в Екатеринбурге и поселке Ключевск, остались без отопления. Об этом рассказали в региональном следственном комитете.
В ведомстве добавили, что проверка покажет, имело ли место оказание услуг населению, не соответствующих требованиям безопасности.
Напомним, что батареи стали холодными у жителей более 200 домов на Уктусе и Вторчермете в Екатеринбурге. Это случилось в ночь с 8 на 9 января. К утру неполадки были устранены, однако к вечеру того же для случилась еще одна авария. К утреннему времени 10 января отопления у жителей опять не было. В тоже время в регионе была морозная погода.