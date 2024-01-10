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Published Сегодня, 11:46

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Updated Сегодня, 11:48

СК расследует дело о коммунальной аварии в Екатеринбурге

Коммунальщиков проверит СК после ЧП с холодными батареями в Екатеринбурге

10 января 2024, 11:46
Фото: 1MI

СК расследует дело о коммунальной аварии в Екатеринбурге

Следственный комитет заинтересовался коммунальной аварией, которая произошла в Екатеринбурге. Начата проверка.

В результате коммунальной аварии десятки домов, расположенных в Екатеринбурге и поселке Ключевск, остались без отопления. Об этом рассказали в региональном следственном комитете.

В ведомстве добавили, что проверка покажет, имело ли место оказание услуг населению, не соответствующих требованиям безопасности.

Напомним, что батареи стали холодными у жителей более 200 домов на Уктусе и Вторчермете в Екатеринбурге. Это случилось в ночь с 8 на 9 января. К утру неполадки были устранены, однако к вечеру того же для случилась еще одна авария. К утреннему времени 10 января отопления у жителей опять не было. В тоже время в регионе была морозная погода.

В 300 домах Екатеринбурга отключили отопление
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#Происшествия#Отопление#Коммунальная авария#Уктус#Батареи#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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