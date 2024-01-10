Кондукторам и водителям в Свердловской области запретили выгонять детей в морозы

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Автобусы, трамваи и другой общественный транспорт должны быть готовы к эксплуатации в период морозов. Кроме того, нельзя выгонять детей на улицу, если они не могут оплатить поездку, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
Также власти региона акцентировали внимание дорожных служб на чистку проезжей части от снега и льда.
Напомним, в декабре 2023 года в Краснотурьинске кондуктор автобуса выгнал 14-летнего школьника, который не смог заплатить за проезд карточкой. Наличных денег у мальчика с собой не было.