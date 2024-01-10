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Власти Свердловской области запретили выгонять детей из транспорта в морозы

Кондукторам и водителям в Свердловской области запретили выгонять детей в морозы

10 января 2024, 09:21
Фото: Midjourney

Власти Свердловской области запретили выгонять детей из транспорта в морозы

В Свердловской области водителям и кондукторам запрещено высаживать детей из общественного транспорта во время морозов, если у них нет денег на оплату проезда.

Автобусы, трамваи и другой общественный транспорт должны быть готовы к эксплуатации в период морозов. Кроме того, нельзя выгонять детей на улицу, если они не могут оплатить поездку, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Также власти региона акцентировали внимание дорожных служб на чистку проезжей части от снега и льда.

Напомним, в декабре 2023 года в Краснотурьинске кондуктор автобуса выгнал 14-летнего школьника, который не смог заплатить за проезд карточкой. Наличных денег у мальчика с собой не было.

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#Транспорт#Дети#Запрет#Оплата#Водитель#ЧП#Проезд#Общественный транспорт#Екатеринбург#Кондуктор#Елизавета Зиборова#Инцидент
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