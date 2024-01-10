tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

УВЗ из Нижнего Тагила по решению суда оплатит долг за товар компании из Москвы

Московская компания отсудила у тагильского УВЗ 4,8 млн за неоплаченный товар

10 января 2024, 15:18
Фото: tagilcity.ru

УВЗ из Нижнего Тагила по решению суда оплатит долг за товар компании из Москвы

4,8 миллиона за неоплаченный товар должен заплатить тагильский «Уралвагонзавод» поставщику из Москвы. Такое решение принял Арбитражный суд Свердловской области.

С иском в Арбитражный суд Свердловской области обратилось ООО «ТД „Павшинский механический завод“». Московская компания требовала взыскать с АО НПК «Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила долг за поставленный товар и пени за просроченные платежи.

Согласно материалам дела, в январе 2023 года между организациями был заключен договор на поставку товара на общую сумму в семь миллионов рублей. Товар был получен тагильским заводом, однако оплата за него поступила лишь частично. С учетом этого, сумма исковых требований составила 4,4 миллиона рублей. Кроме того, завод обязали выплатить пени в размере 365 тысяч рублей.

Представители УВЗ заявили ходатайство о снижении размера процентов за пользование
чужими денежными средствами не менее чем в два раза. Однако им было в этом отказано.

Суд удовлетворил исковые требования. Таким образом, «Уралвагонзавод» должен заплатить компании из Москвы 4,8 миллиона рублей, включая судебные издержки, выяснила редакция TagilCity.ru. У УВЗ есть месяц, чтобы подать апелляцию на принятое решение.

Напомним, по решению суда тагильский УВЗ должен оплатить две ранее не оплаченные поставки от компаний из Челябинска и Екатеринбурга на сумму в 52 миллиона рублей.

Отец двоих детей разбился на УВЗ: жена отсудила миллион и ежемесячную выплату дочери
Узнать подробнее
Читайте также:
Пенсионерка Екатеринбурга отсудила у перевозчика 500 тысячЖители Екатеринбурга отсудили у застройщика 240 тысяч рублей за кривые двери и окнаСтала на 2 см короче: работник отсудил у Уралвагонзавода 1,5 млн за сломанную ногу
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Суд#Деньги#Арбитражный суд#Долг#Иск#Оплата#Поставщик#УВЗ#Товар#Екатеринбург#Евгения Сафина
Подпишитесь
Официальная адаптация и реальные проблемы: что происходит с детьми мигрантов в Тагиле
Сегодня, 13:08
Таджики, азербайджанцы, другие диаспоры: в школах и садах Тагила все больше мигрантов
Сегодня, 13:04
Избитая девочка из Нижнего Тагила рассказала о конфликте с братьями Камалом и Рашадом
Сегодня, 08:41
ВГОК оштрафовали за загрязнение реки Тагил на 410 тысяч рублей
Сегодня, 12:00
Жители Рудника в Нижнем Тагиле временно остаются без взрослой поликлиники
Сегодня, 07:54
Житель Таджикистана пытался нелегально вывезти из Екатеринбурга 2,5 млн рублей
Сегодня, 11:47