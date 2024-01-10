Московская компания отсудила у тагильского УВЗ 4,8 млн за неоплаченный товар

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
С иском в Арбитражный суд Свердловской области обратилось ООО «ТД „Павшинский механический завод“». Московская компания требовала взыскать с АО НПК «Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила долг за поставленный товар и пени за просроченные платежи.
Согласно материалам дела, в январе 2023 года между организациями был заключен договор на поставку товара на общую сумму в семь миллионов рублей. Товар был получен тагильским заводом, однако оплата за него поступила лишь частично. С учетом этого, сумма исковых требований составила 4,4 миллиона рублей. Кроме того, завод обязали выплатить пени в размере 365 тысяч рублей.
Представители УВЗ заявили ходатайство о снижении размера процентов за пользование
чужими денежными средствами не менее чем в два раза. Однако им было в этом отказано.
Суд удовлетворил исковые требования. Таким образом, «Уралвагонзавод» должен заплатить компании из Москвы 4,8 миллиона рублей, включая судебные издержки, выяснила редакция TagilCity.ru. У УВЗ есть месяц, чтобы подать апелляцию на принятое решение.
Напомним, по решению суда тагильский УВЗ должен оплатить две ранее не оплаченные поставки от компаний из Челябинска и Екатеринбурга на сумму в 52 миллиона рублей.