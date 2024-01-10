Московская компания отсудила у тагильского УВЗ 4,8 млн за неоплаченный товар

Согласно материалам дела, в январе 2023 года между организациями был заключен договор на поставку товара на общую сумму в семь миллионов рублей. Товар был получен тагильским заводом, однако оплата за него поступила лишь частично. С учетом этого, сумма исковых требований составила 4,4 миллиона рублей. Кроме того, завод обязали выплатить пени в размере 365 тысяч рублей.