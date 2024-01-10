Муж в коме. В Свердловской области женщина погибла в аварии

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Супружеская пара после новогодних каникул оставила детей в детском садике, а затем муж с женой поехали на работу.
Автомобиль врезался в фуру, находящуюся на обочине. Девушке был всего 31 год. Мама погибшей не знает, как теперь будет справляться без дочери, ведь остались внуки. Супруг девушки находится в коме, сообщает E1.
Известно, что семья жила в Верхней Пышме. Они работали на Уральском дизель-моторном заводе, а ее муж Эльдар работал на том же предприятии.
Ранее сообщалось, что водитель такси снес машину скорой помощи в Екатеринбурге.