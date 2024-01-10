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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Молодая мать двоих детей погибла в ДТП в Свердловской области

Муж в коме. В Свердловской области женщина погибла в аварии

10 января 2024, 11:45
Фото: Midjourney

Молодая мать двоих детей погибла в ДТП в Свердловской области

В результате аварии на Серовском тракте погибла молодая женщина.

Супружеская пара после новогодних каникул оставила детей в детском садике, а затем муж с женой поехали на работу.

Автомобиль врезался в фуру, находящуюся на обочине. Девушке был всего 31 год. Мама погибшей не знает, как теперь будет справляться без дочери, ведь остались внуки. Супруг девушки находится в коме, сообщает E1.

Известно, что семья жила в Верхней Пышме. Они работали на Уральском дизель-моторном заводе, а ее муж Эльдар работал на том же предприятии.

Ранее сообщалось, что водитель такси снес машину скорой помощи в Екатеринбурге.

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