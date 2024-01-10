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Житель Екатеринбурга заплатил за рыбу продавцу фальшивыми деньгами

Мужчина из Екатеринбурга купил у жителя Тюмени рыбу на 2 млн поддельными купюрами

10 января 2024, 06:01
Фото: Midjourney

Житель Екатеринбурга заплатил за рыбу продавцу фальшивыми деньгами

В Екатеринбурге 46-летний местный житель приобрел у предпринимателя из Тюмени партию рыбы фальшивыми деньгами. Размер ущерба — два миллиона рублей.

Ненастоящие деньги аферист приобрел в Москве. Их предпринимателю отдал водитель. Так как оплата происходила вечером при неярком освещении, тюменец заподозрил неладное уже после того, как была произведена отгрузка товара, пишет «МВД Медиа».

Мужчина пришел с деньгами в банк, где ему подтвердили, что деньги поддельные. После этого он обратился в полицию. Вскоре мошенники были найдены. К этому моменты они успели продать рыбу в Сургуте.

В отношении подельников возбуждены уголовные дела за мошенничество и сбыт фальшивых банкнот.

Напомним, в Екатеринбурге мужчина купил криптовалюту за фальшивые евро. Его приговорили к четырем годам лишения свободы.

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