Мужчина из Екатеринбурга купил у жителя Тюмени рыбу на 2 млн поддельными купюрами

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:01
Ненастоящие деньги аферист приобрел в Москве. Их предпринимателю отдал водитель. Так как оплата происходила вечером при неярком освещении, тюменец заподозрил неладное уже после того, как была произведена отгрузка товара, пишет «МВД Медиа».
Мужчина пришел с деньгами в банк, где ему подтвердили, что деньги поддельные. После этого он обратился в полицию. Вскоре мошенники были найдены. К этому моменты они успели продать рыбу в Сургуте.
В отношении подельников возбуждены уголовные дела за мошенничество и сбыт фальшивых банкнот.
Напомним, в Екатеринбурге мужчина купил криптовалюту за фальшивые евро. Его приговорили к четырем годам лишения свободы.