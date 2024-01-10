tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

В Челябинской области брат убил троюродную сестру после интимного свидания

На Урале брат убил сестру-инвалида после интима

10 января 2024, 09:40
Фото: Midjourney

В Челябинской области брат убил троюродную сестру после интимного свидания

В Челябинской области молодой человек убил троюродную сестру-инвалида после близости.

19-летний парень из села Татищево Челябинской области убил свою 15-летнюю троюродную сестру, которая была инвалидом. По его словам, они провели интимное свидание, затем парень испугался, что девушка расскажет об этом окружающим. Тогда он задушил девушку, а затем ударил в живот гвоздем.

Чтобы отвлечь внимание родственников преступник решил поджечь гараж родителей девушки. Но этот план не удался. Когда семья выбежала наружу, чтобы спастись, не смогли досчитаться девушки и начали ее искать. В результате было обнаружено ее тело.

Полиция, как передает Telegram-канал Ural Mash, быстро задержала убийцу. Оказалось, что он был под наблюдением психиатров с 14 лет из-за попытки совершить суицид.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге судят убившего в гараже около налоговой мужчину.

В Красноуфимске гирлянда убила годовалого ребенка
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Тавды вломился домой к соседу и чуть не убил его топоромСтало известно, кого убили вечером 31 декабря у «Гринвича» в ЕкатеринбургеЖительница Березовского убила сожителя и ранила еще двоих возлюбленных
#Происшествия#Смерть#Избиение#Полиция#Убийство#Интим#ЧП#Брат#18+#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Запрет на «яблоко»: в МЧС Свердловской области запрещено использовать iPhone
Вчера, 11:23
Борьба за Леневку и летние выбросы. Экологические итоги года в Нижнем Тагиле
8 января, 04:00
Избитая девочка из Нижнего Тагила рассказала о конфликте с братьями Камалом и Рашадом
Сегодня, 08:41
Свердловская область вошла в топ-3 по кражам автомобилей
Сегодня, 07:35
Жители Рудника в Нижнем Тагиле временно остаются без взрослой поликлиники
Сегодня, 07:54
Аномальные холода наступают на Свердловскую область
Сегодня, 06:51