На Урале брат убил сестру-инвалида после интима

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
19-летний парень из села Татищево Челябинской области убил свою 15-летнюю троюродную сестру, которая была инвалидом. По его словам, они провели интимное свидание, затем парень испугался, что девушка расскажет об этом окружающим. Тогда он задушил девушку, а затем ударил в живот гвоздем.
Чтобы отвлечь внимание родственников преступник решил поджечь гараж родителей девушки. Но этот план не удался. Когда семья выбежала наружу, чтобы спастись, не смогли досчитаться девушки и начали ее искать. В результате было обнаружено ее тело.
Полиция, как передает Telegram-канал Ural Mash, быстро задержала убийцу. Оказалось, что он был под наблюдением психиатров с 14 лет из-за попытки совершить суицид.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге судят убившего в гараже около налоговой мужчину.