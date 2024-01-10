На Урале брат убил сестру-инвалида после интима

19-летний парень из села Татищево Челябинской области убил свою 15-летнюю троюродную сестру, которая была инвалидом. По его словам, они провели интимное свидание, затем парень испугался, что девушка расскажет об этом окружающим. Тогда он задушил девушку, а затем ударил в живот гвоздем.