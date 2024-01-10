На Вагонке семейный поход на горку закончился избиением ребенка неизвестным

Оказалось, что когда дети стали съезжать с горки на снегокате, они увидели, что посередине ската стоит компания из 4 человек, однако поменять траекторию снегоката было невозможно. В результате дети столкнулись с прохожими, что разозлило компанию. Впоследствии они начали ругаться с детьми, а затем один из мужчин ударил старшего мальчика в лицо. После этого дети, сразу собрались и пришли к родителям. Рассказав все, они стали искать обидчиков, но не нашли их, однако там были свидетели происшествия, которые подтвердили слова детей.