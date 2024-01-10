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Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

В Нижнем Тагиле неизвестный избил ребенка за скат по горке

На Вагонке семейный поход на горку закончился избиением ребенка неизвестным

10 января 2024, 15:52
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле неизвестный избил ребенка за скат по горке

Прогулка в новогодние каникулы на горках обернулась избиением ребенка в Нижнем Тагиле.

В новогодние праздники семья решила покататься на горках в парке. Через некоторое время младшие дети уговорили старшего пойти на большую горку. Спустя 15 минут дети вернулись, а старший ребенок был с разбитой губой.

Оказалось, что когда дети стали съезжать с горки на снегокате, они увидели, что посередине ската стоит компания из 4 человек, однако поменять траекторию снегоката было невозможно. В результате дети столкнулись с прохожими, что разозлило компанию. Впоследствии они начали ругаться с детьми, а затем один из мужчин ударил старшего мальчика в лицо. После этого дети, сразу собрались и пришли к родителям. Рассказав все, они стали искать обидчиков, но не нашли их, однако там были свидетели происшествия, которые подтвердили слова детей.

Среди нападавших были двое мужчин, женщина и ребенок. Один из напавших был мужчина с бородой в синей куртке, а женщина была одета в желтом пуховике, сообщает подписчица сообщества «Инцидент Нижний Тагил».

Ранее в мэрии Екатеринбурга объяснили сбор платы за катание с горки.

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