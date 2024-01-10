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Сотни новых комплексов фотофиксации появятся в Свердловской области

Новые дорожные камеры появятся в городах Свердловской области

10 января 2024, 08:44
Фото: 1MI

Сотни новых комплексов фотофиксации появятся в Свердловской области

В Свердловской области будут установлены новые дорожные камеры фиксаций ДТП. Данная техника появится на 301 участке.

Комплексы планируют разместить на городских улицах, региональных и федеральных автодорогах, учитывая при этом уровень аварийности. Проект разработал свердловский Минтранс.

В какие сроки планируется реализация данного проекта — в настоящий момент неизвестно. При этом уже названы некоторые улицы Екатеринбурга, где будут установлены камеры: Академика Бардина, Начдива Васильева, Старых Большевиков и другие.

Напомним, в Нижнем Тагиле будут установлены новые дорожные камеры для слежения за ситуацией на дорогах города.

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#Общество#Свердловская область#Техника#Дороги#Минтранс#Улицы#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Фотофиксация#Аварийность#Камеры видеослежения
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