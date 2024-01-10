Новые дорожные камеры появятся в городах Свердловской области

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Комплексы планируют разместить на городских улицах, региональных и федеральных автодорогах, учитывая при этом уровень аварийности. Проект разработал свердловский Минтранс.
В какие сроки планируется реализация данного проекта — в настоящий момент неизвестно. При этом уже названы некоторые улицы Екатеринбурга, где будут установлены камеры: Академика Бардина, Начдива Васильева, Старых Большевиков и другие.
Напомним, в Нижнем Тагиле будут установлены новые дорожные камеры для слежения за ситуацией на дорогах города.