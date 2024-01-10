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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

СвЖД запустила электрички по маршруту Екатеринбург — Карпинск

Новые маршруты. Для жителей Карпинска и северных городов запустили электрички

10 января 2024, 14:23
Фото: Midjourney

СвЖД запустила электрички по маршруту Екатеринбург — Карпинск

На Свердловской железной дороге запущена линия пригородных поездов по пути следования Екатеринбург — Карпинск.

Первая электричка совершила рейс 8 января вечером, из Карпинска поезд уехал на следующее утро, сообщает СвЖД.

Известно, что электричка №7079 будет выезжать по пятницам и воскресеньям из Екатеринбурга, а обратно — по субботам и понедельникам. Весь путь займет приблизительно 7 часов. На всем пути поезд будет совершать остановки по своему маршруту.

Билет будет стоить чуть больше тысячи рублей. Вместе с тем известно, что при его покупке можно воспользоваться льготами, если они есть.

Ранее сообщалось, что почти на три часа были задержаны электрички из-за взрыва под Нижним Тагилом.

Из Екатеринбурга до Верхотурья с 3 января запустят дополнительные электрички
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#Транспорт#Электропоезд#Электричка#Общественный транспорт#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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