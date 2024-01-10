Новые маршруты. Для жителей Карпинска и северных городов запустили электрички

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Первая электричка совершила рейс 8 января вечером, из Карпинска поезд уехал на следующее утро, сообщает СвЖД.
Известно, что электричка №7079 будет выезжать по пятницам и воскресеньям из Екатеринбурга, а обратно — по субботам и понедельникам. Весь путь займет приблизительно 7 часов. На всем пути поезд будет совершать остановки по своему маршруту.
Билет будет стоить чуть больше тысячи рублей. Вместе с тем известно, что при его покупке можно воспользоваться льготами, если они есть.
Ранее сообщалось, что почти на три часа были задержаны электрички из-за взрыва под Нижним Тагилом.