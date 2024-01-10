Новые школы и детские сады появятся в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Детский сад будет рассчитан на 225 человек. Его построят около переулка Полимерного — проспекта Космонавтов — переулка Мельковского.
Учреждения строители возведут в 17 квартале Академического района, а также на улице Советской. По данным департамента информполитики, здесь смогут обучаться 1,2 и 1,5 тысячи учеников. Программа рассчитана и, предположительно, будет реализована до 2045 года.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге еще два квартала с ветхим жильем отдадут под КРТ. Сперва планируется снести 22 здания. Затем на их месте возведут дома, школу и детский сад.