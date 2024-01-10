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Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

В Екатеринбурге построят новые образовательные учреждения

Новые школы и детские сады появятся в Екатеринбурге

10 января 2024, 07:55
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге построят новые образовательные учреждения

Школы и детские сады построят в Екатеринбурге. Запланировано строительство трех образовательных учреждений.

Детский сад будет рассчитан на 225 человек. Его построят около переулка Полимерного — проспекта Космонавтов — переулка Мельковского.

Учреждения строители возведут в 17 квартале Академического района, а также на улице Советской. По данным департамента информполитики, здесь смогут обучаться 1,2 и 1,5 тысячи учеников. Программа рассчитана и, предположительно, будет реализована до 2045 года.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге еще два квартала с ветхим жильем отдадут под КРТ. Сперва планируется снести 22 здания. Затем на их месте возведут дома, школу и детский сад.

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#Общество#Свердловская область#Строительство#Программа#Детские сады#Школы#Ученики#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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