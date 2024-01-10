Официальная адаптация и реальные проблемы: что происходит с детьми мигрантов в Тагиле

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
По данным управления образования, в 2023 учебном году в школах Нижнего Тагила числились 226 несовершеннолетних, не имеющих гражданства Российской Федерации, из них — 70% таджики, 11% азербайджанцы. Всего за последние три учебных года количество детей-мигрантов выросло на 46%. А в детских садах показатель всего за год вырос в 2,5 раза. Педагоги в школах анонимно заявили TagilCity.ru, что с такими учениками возникают проблемы.
Часть проблем связана с незнанием русского языка как родителями, так и их детьми. Это создает сложности в общении, обучении и адаптации детей. От этого, по словам учителей, им тяжело работать с некоторыми родителями. Например, приходят мамы в семьях, где не говорят по-русски, а если и говорят, то знают русский язык в основном только папы.
Такие родители не понимают, чего от них хотят учителя. С учениками в целом также: учителям тяжело преподносить материал детям, сложно объяснить, донести ребенку необходимую информацию.
Мне, как учителю русского языка и литературы, трудно работать с детьми мигрантов в том, случае, если дома у ребенка не разговаривают на русском языке. В таком случае русский язык для ребенка дается очень тяжело. Мы преподаем русский, как основной, а получается так, что русский язык для ребенка — иностранный, а в преподавании русского языка, как иностранного, тоже есть свои нюансы и сложности. Не всегда ребенок понимает, что хочет от него учитель, одноклассники из-за этого могут смеяться, что негативно сказывается на самооценке такого ребенка, — рассказала редакции TagilCity.ru Анна, учитель русского языка (имя изменено).
Некоторые учителя отмечают, что даже не смотря на то, что проблемы с русских языком среди детей мигрантов есть, но им повезло — сами дети проблем не создают.
Такие дети есть, прекрасные дети, по крайней мере у меня. Воспитанные, вовлечённые в процесс, сначала стесняются, конечно, но постепенно раскрываются. Они очень благодарные, — делится впечатлениями Ксения, учитель младших классов.
Психологи считают, что обучение русскому языку детей мигрантов еще до поступления в школу, в крайнем случае, параллельно с учебой будет эффективным. Кроме того, для улучшения образовательной среды рекомендуется проведение психологических тренингов толерантности со всеми участниками образовательных отношений: детьми, родителями и учителями.
Важно, чтобы учреждения и спортивные секции уделяли внимание духовно-нравственному воспитанию. Мигранты, которые приехали в Россию и приняли гражданство, должны уважать культуру страны, а временно пребывающие здесь — соблюдать нормы поведения. Ребенок получает духовно-нравственное воспитание в школе. Но взрослые, в особенности те, кто родился и жил на родине, также играют роль в этом процессе. А получается, что когда ребенок приходит домой из школы, его учат уже другим нормам и культуре поведения, — поделился с TagilCity.ru Дмитрий Костенников, депутат Гордумы и руководитель военно-патриотического клуба.
Также важно, чтобы регулярно отслеживался социально-психологический климат в классе, где есть дети мигранты. Для укрепления дружественных отношений между различными национальностями необходимы проведение воспитательных мероприятий типа «День национальных культур». Включение в учебные планы педагогических вузов дисциплин, связанных с обучением детей различных национальностей в условиях миграции, также является важной составляющей успешной адаптации детей мигрантов в образовательной среде, поясняет в беседе с TagilCity.ru специалист.
Главная проблема — языковой барьер, незнание учителями культуры, обычаев, устоев, традиций народов, представители которых обучаются в классе школе, психологическая неготовность, большая занятость, препятствующая реализации индивидуального подхода к таким детям, разъяснительной работе с детьми и родителями титульной нации, других «традиционных» для России национальностей, — считает Марина Ломаева, декан факультета психолого-педагогического образования НТГСПИ.
Редакция TagilCity.ru обратилась с запросом в управление образования Нижнего Тагила, и там ответили, что в городе работают над тем, чтобы адаптировать таких детей как можно скорее. Создание условий для адаптации в школах детей из семей мигрантов включает в себя деятельность по реализации программ для детей, имеющих трудности с языковой адаптацией, профилактике экстремизма и межэтнических конфликтов, воспитанию традиционных для российской культуры ценностей межнациональной и межконфессиональной дружбы, а также обучению навыкам бесконфликтного общения.
Кроме того, в идеальной картине мира в школах организуют индивидуальные занятия учителей русского языка и литературы для учащихся, которые не знают русского языка. В рамках этих занятий они улучшают свою грамотность, расширяют свой словарный запас, воспитывают интерес и уважение к русскому языку и русской культуре. Но дело в том, что ни один из опрошенных журналистами TagilCity.ru учителей не сказал ни слова о конкретной работе по адаптации с детьми мигрантов. Более того, имена некоторых респондентов изменены, потому как педагогами эта тема обсуждалась неохотно.
За иссекший период 2023 года в общеобразовательных учреждениях ситуаций в сфере межрелигиозных и конфессиональных отношений, в том числе с признаками разжигания межнациональной, межрелигиозной розни и вражды не выявлено. Скрытых противоречий и социальной напряженности между участниками образовательных отношений не наблюдалось. Нарушений принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям не выявлено, — сообщили редакции TagilCity.ru в управлении образования 29 ноября 2023 года.
И всего через месяц — 29 декабря 2023 года — двое учеников-мигрантов школы №56, на глазах своей матери, которая снимала происходящее на телефон, жестоко избили свою одноклассницу. При этом известно, что школьный охранник, видевший происходящее, не вмешался и не остановил избиение. Нападение случилось за пределами школы, однако специалисты изучают корректность реакции охранника. Также на предмет причастности к ЧП проверяются еще 12 учеников 5 класса школы №56.
Случай в Нижнем Тагиле наглядно показал роль диаспор в России. Миллионы мигрантов, приезжая в РФ и получая гражданство — не ассимилируются в стране на протяжении лет и десятилетий, а лишь пользуются государственной медициной, образованием, социальными льготами и выплатами. А затем по их стопам идут их дети — граждане России, но только по паспорту. Напавшие на участников СВО дети мигрантов в Челябинске кричали «я *** все твое святое». Школьник в пятом классе тагильской школы требовал у одноклассника отдать аккаунт от онлайн игры — а затем забил девочку ногами. Потребительство — вот отношение подавляющего большинства мигрантов к России. Все слова чиновников об «адаптации» — не более чем информационный шум, — высказал в беседе в TagilCity.ru свое мнение Сергей Колясников (блогер Zergulio).
Тут и возникает вопрос, а есть ли толк в тех мерах адаптации иностранных учащихся и в целом всех мигрантов и представителей всех диаспор, которые принимают на данный момент в России. Правильно ли наше государство осуществляет работу в этом направлении. Тот подход, который выбрала наша система управления, не развязывает ли она руки представителям других национальностей, позволяя вести себя так спокойно, расслаблено, как будто все дозволено?
Главное средство избежать межэтнические конфликты — это жесточайшим образом наказывать тех, кто эти конфликты провоцирует. Главное — это исполнение закона. Мы должны понять, что адаптироваться они будут лишь тогда, когда посчитают для себя нужным это сделать. Слабость сегодняшней системы не в том, что мы мало рассказываем и плохо учим, а в том, что они не понимают, зачем им это надо. Они не собираются адаптироваться. Они считают, что им все должны. А дети мигрантов гораздо требовательнее самих мигрантов. «Ладно родители, приехали, но мы то здесь уже родились. А дайте нам все! Еще вы нам должны, что мама и папа наши дешево тут работали». Поэтому проблема адаптации — это не проблема возможности адаптации, мы для этого все условия создали. Проблема желания адаптации. Надо наказывать их по полной, и тогда они поймут, что Россия не страна мигрантов, — считает Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем.