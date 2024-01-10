Официальная адаптация и реальные проблемы: что происходит с детьми мигрантов в Тагиле

Кроме того, в идеальной картине мира в школах организуют индивидуальные занятия учителей русского языка и литературы для учащихся, которые не знают русского языка. В рамках этих занятий они улучшают свою грамотность, расширяют свой словарный запас, воспитывают интерес и уважение к русскому языку и русской культуре. Но дело в том, что ни один из опрошенных журналистами TagilCity.ru учителей не сказал ни слова о конкретной работе по адаптации с детьми мигрантов. Более того, имена некоторых респондентов изменены, потому как педагогами эта тема обсуждалась неохотно.