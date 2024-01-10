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Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Силовика из Нижнего Тагила наказали за комментарий об избитой девочке

«Охотятся за козявками»: полковник из Екатеринбурга о блогерах, пишущих о ЧП в Тагиле

10 января 2024, 09:02
Фото: Midjourney

Силовика из Нижнего Тагила наказали за комментарий об избитой девочке

В Нижнем Тагиле наказали полковника полиции за оставленный в соцсетях комментарий. Он высказался об избиении 11-летней девочки.

Полицейского зовут Тарас Булгаков. Сотрудника уже привлекли к строгой дисциплинарной ответственности, рассказали в пресс-службе полиции.

Официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых отметил, что силовик не может уподобляться блогерам и с такой легкостью высказываться на темы, «в которых разбираются, как слон в посудной лавке».

Служащий силовых структур не может уподобляться так называемым диванным блогерам, отдельные представители которых «с легкостью могут пальцем одной руки в собственном носу охотиться за козявками, а пальцем другой руки печатать размышления» — сказал Валерий Горелых.

Напомним, что два брата из Азербайджана 29 декабря избили девочку и мальчика около школы №56. В драке также участвовала их мать. Ранее избитая девочка рассказала подробности того конфликта.

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