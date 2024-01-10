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Строитель метро в Екатеринбурге погиб на СВО

«Он не мямля какой-то». Строитель метро в Екатеринбурге погиб на СВО

10 января 2024, 06:21
Фото: 1MI

Строитель метро в Екатеринбурге погиб на СВО

В поселке Красногвардейский в Свердловской области прошли похороны Евгения Журавлева. Мужчина скончался на спецоперации. Прощание состоялось в денб перед днем рождения бойца. 10 января ему исполнилось бы 46 лет.

По словам отца погибшего, Евгений придерживался здорового образа жизни. Он был строителем и участвовал в возведении участка метро до станции «Ботаническая» в Екатеринбурге.

У меня мыслей не было отговаривать, он не мямля какой-то, взрослый мужчина. До этого служил на Сахалине. На СВО он пробыл всего месяц, — рассказал отец Евгения Павел.

Ушел на спецоперацию мужчина 15 ноября, а 15 декабря скончался.

В администрации Артемовского ГО выразили соболезнования родным и близким.

Напомним, ранее появилась информация, что на СВО погиб директор Ледового дворца Нижнего Тагила Алексея Головнина. Его смерть проверяют по ДНК.

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