«Он не мямля какой-то». Строитель метро в Екатеринбурге погиб на СВО

Строитель метро в Екатеринбурге погиб на СВО

В поселке Красногвардейский в Свердловской области прошли похороны Евгения Журавлева. Мужчина скончался на спецоперации. Прощание состоялось в денб перед днем рождения бойца. 10 января ему исполнилось бы 46 лет.