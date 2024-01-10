«Он не мямля какой-то». Строитель метро в Екатеринбурге погиб на СВО

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
По словам отца погибшего, Евгений придерживался здорового образа жизни. Он был строителем и участвовал в возведении участка метро до станции «Ботаническая» в Екатеринбурге.
У меня мыслей не было отговаривать, он не мямля какой-то, взрослый мужчина. До этого служил на Сахалине. На СВО он пробыл всего месяц, — рассказал отец Евгения Павел.
Ушел на спецоперацию мужчина 15 ноября, а 15 декабря скончался.
В администрации Артемовского ГО выразили соболезнования родным и близким.
Напомним, ранее появилась информация, что на СВО погиб директор Ледового дворца Нижнего Тагила Алексея Головнина. Его смерть проверяют по ДНК.