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Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Главный нарколог Свердловской области поддержал запрет вейпов в России

Опасно. Главный нарколог Свердловской области выступил за полный запрет вейпов

10 января 2024, 10:42
Фото: Midjourney

Главный нарколог Свердловской области поддержал запрет вейпов в России

Главный нарколог Свердловской области уверен, что запрет на использование вейпов будет введен и станет эффективно работать.

Главный нарколог Свердловской области Олег Забродин выразил поддержку в отношении инициативы полного запрета на использование вейпов, потому что, на его взгляд, они наносят ущерб здоровью молодежи.

В своем выступлении на телеканале «ОТВ-Екатеринбург», главный нарколог региона заявил, что именно школьники в основном используют вейпы, употребление которых для них весьма опасно из-за содержания этиленгликоля, поскольку он приводит к развитию эмфиземы за очень короткий срок времени.

Ранее сообщалось, что семиклассника поставили на учет в ПДН из-за продажи вейпа ученику в Оренбурге.

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#Свердловская область#Запрет#Школьник#Дым#Курение#Вейп#Екатеринбург#Запрет курения#Наркологи#Камилла Булгакова
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