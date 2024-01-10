Опасно. Главный нарколог Свердловской области выступил за полный запрет вейпов

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Главный нарколог Свердловской области Олег Забродин выразил поддержку в отношении инициативы полного запрета на использование вейпов, потому что, на его взгляд, они наносят ущерб здоровью молодежи.
В своем выступлении на телеканале «ОТВ-Екатеринбург», главный нарколог региона заявил, что именно школьники в основном используют вейпы, употребление которых для них весьма опасно из-за содержания этиленгликоля, поскольку он приводит к развитию эмфиземы за очень короткий срок времени.
Ранее сообщалось, что семиклассника поставили на учет в ПДН из-за продажи вейпа ученику в Оренбурге.