Опасно. Главный нарколог Свердловской области выступил за полный запрет вейпов

В своем выступлении на телеканале «ОТВ-Екатеринбург», главный нарколог региона заявил, что именно школьники в основном используют вейпы, употребление которых для них весьма опасно из-за содержания этиленгликоля, поскольку он приводит к развитию эмфиземы за очень короткий срок времени.