Пассажирка рейса «Уральских авиалиний» родила в самолете и получила 55 тысяч

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
У нее внезапно начались схватки. После для нее на воздушном седне организовали место для родов. Родилась девочка. Пассажиры собрали для роженицы 55 тысяч рублей, рассказали в авиакомпании.
О произошедшем рассказали пилоту. Экстренная посадка не производилась, так как роды проходили без осложнений. В аэропорту Таджикистана маму с ребенком забрали в больницу.
Ранее «Уральские авиалинии» арендовали поле, на котором экстренно сел их самолет.