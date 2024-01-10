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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Женщина родила в самолете «Уральских авиалиний» во время полета

Пассажирка рейса «Уральских авиалиний» родила в самолете и получила 55 тысяч

10 января 2024, 12:25
Фото: 1MI

Женщина родила в самолете «Уральских авиалиний» во время полета

Пассажирка «Уральских авиалиний» родила во время полета из Москвы в Таджикистан.

У нее внезапно начались схватки. После для нее на воздушном седне организовали место для родов. Родилась девочка. Пассажиры собрали для роженицы 55 тысяч рублей, рассказали в авиакомпании.

О произошедшем рассказали пилоту. Экстренная посадка не производилась, так как роды проходили без осложнений. В аэропорту Таджикистана маму с ребенком забрали в больницу.

Ранее «Уральские авиалинии» арендовали поле, на котором экстренно сел их самолет.

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#Происшествия#Самолет#Авиация#Роды#Уральские авиалинии#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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