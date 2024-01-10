Пассажиры из Екатеринбурга не могут вылететь в Ош и Худжанд

Posted 10 января, 05:42
Published 10 января, 05:42
Modified 10 января, 05:42
Updated 10 января, 05:42
Так, самолет в Кыргызстан должен был вылететь около двух часов ночи, а в Таджикистан — около четырех часов ночи. Данные об отмене двух авиарейсов есть на электронном табло аэропорта Кольцово.
По какой причине было принято решение о том, чтобы отменить рейсы — неизвестно.
Напомним, в декабре 2023 года в Екатеринбурге несколько раз переносили вылет самолета в город Белоярский. Нескольких желающих пассажиров на время разместили в отеле. В связи с чем произошла данная ситуация — не сообщается.