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Posted 10 января, 05:42

Published 10 января, 05:42

Modified 10 января, 05:42

Updated 10 января, 05:42

Авиарейсы в Кыргызстан и Таджикистан из Екатеринбурга отменены

Пассажиры из Екатеринбурга не могут вылететь в Ош и Худжанд

10 января 2024, 05:42
Фото: 1MI.

Авиарейсы в Кыргызстан и Таджикистан из Екатеринбурга отменены

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы из Екатеринбурга в Худжанд и Ош. Они должны были вылететь ночью 11 января 2024 года.

Так, самолет в Кыргызстан должен был вылететь около двух часов ночи, а в Таджикистан — около четырех часов ночи. Данные об отмене двух авиарейсов есть на электронном табло аэропорта Кольцово.

По какой причине было принято решение о том, чтобы отменить рейсы — неизвестно.

Напомним, в декабре 2023 года в Екатеринбурге несколько раз переносили вылет самолета в город Белоярский. Нескольких желающих пассажиров на время разместили в отеле. В связи с чем произошла данная ситуация — не сообщается.

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