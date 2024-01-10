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Posted 10 января, 14:40

Published 10 января, 14:40

Modified 10 января, 14:42

Updated 10 января, 14:42

Прокуратура проверяет поезд Челябинск-Екатеринбург с замерзшими пассажирами

Пассажиры поезда Челябинск-Екатеринбург пожаловались на холод

10 января 2024, 14:40
Фото: Midjourney.

Прокуратура проверяет поезд Челябинск-Екатеринбург с замерзшими пассажирами

После жалоб людей на отсутствие тепла в поезде Челябинск-Екатеринбург, прокуратура занялась проверкой инцидента.

Пассажиры поезда «Орлан», который отправился в Екатеринбург из Челябинска, отметили, что на протяжении всего пути отсутствовало тепло.

По информации Уральской транспортной прокуратуры, ведется проверка всего происшествия, проводится мониторинг, как именно были предоставлены путешествующим транспортные услуги, учитывая погодные условия. После всего анализа будут приняты необходимые меры.

Ранее сообщалось, что для жителей Карпинска и северных городов запустили электрички.

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#Происшествия#Транспорт#Прокуратура#Свердловская область#Поезд#Пассажирский поезд#Екатеринбург#Инцидент
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