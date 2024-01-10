Пассажиры поезда Челябинск-Екатеринбург пожаловались на холод

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
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Пассажиры поезда «Орлан», который отправился в Екатеринбург из Челябинска, отметили, что на протяжении всего пути отсутствовало тепло.
По информации Уральской транспортной прокуратуры, ведется проверка всего происшествия, проводится мониторинг, как именно были предоставлены путешествующим транспортные услуги, учитывая погодные условия. После всего анализа будут приняты необходимые меры.
Ранее сообщалось, что для жителей Карпинска и северных городов запустили электрички.