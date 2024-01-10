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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Полиция пришла в школу с беседой после нападения на девочку в Нижнем Тагиле

Полицейские обратятся к родителям после избиения девочки в школе №56 в Нижнем Тагиле

10 января 2024, 10:35
Фото: 1MI

Полиция пришла в школу с беседой после нападения на девочку в Нижнем Тагиле

После того, как в школе №56 в Нижнем Тагиле была избита девочка, в учреждение прибыли полицейские для проведения бесед и собраний.

Все профилактические мероприятия назначены на 9–12 января. В частности, с учениками будут проведены лекции, беседы и классные часы. Кроме того, планируется и проведение родительского собрания.

По данным редакции TagilCity.ru, все участники конфликта являются гражданами РФ. Им всем в рамках проверки уже разъяснена возможная административная и уголовная ответственность. Родители также уведомлены об ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

Кроме того, стало известно, что по делу уже назначена судебно-медицинская экспертиза, а после окончания проверки школе будет предложен план по устранению условий, которые способствуют противоправному поведению учеников.

Напомним, инцидент с избиением одной из девочек в школе №56 случился 29 декабря. Дети решили пожаловаться на двух братьев их матери. Они заявили, что ребята издеваются над учениками. В результате это привело к драке.

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