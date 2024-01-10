Полицейские обратятся к родителям после избиения девочки в школе №56 в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Все профилактические мероприятия назначены на 9–12 января. В частности, с учениками будут проведены лекции, беседы и классные часы. Кроме того, планируется и проведение родительского собрания.
По данным редакции TagilCity.ru, все участники конфликта являются гражданами РФ. Им всем в рамках проверки уже разъяснена возможная административная и уголовная ответственность. Родители также уведомлены об ответственности за ненадлежащее воспитание детей.
Кроме того, стало известно, что по делу уже назначена судебно-медицинская экспертиза, а после окончания проверки школе будет предложен план по устранению условий, которые способствуют противоправному поведению учеников.
Напомним, инцидент с избиением одной из девочек в школе №56 случился 29 декабря. Дети решили пожаловаться на двух братьев их матери. Они заявили, что ребята издеваются над учениками. В результате это привело к драке.