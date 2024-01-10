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Половина свердловчан поменяла работу в 2023 году

Половина жителей Свердловской области сменила работу в 2023 году

10 января 2024, 08:08
Фото: Midjourney

Половина свердловчан поменяла работу в 2023 году

В 2023 году почти 50% опрошенных граждан из Свердловской области сменила работу (49%). Еще половина уральцев продолжали весь год работать в одной фирме.

Такое умозаключение сделали специалисты платформы онлайн-рекрутинга в стране. Сменил сферу деятельности в 2023 году каждый второй уралец от 18 до 42 лет. Среди свердловчан от 55 лет работу сменили лишь 38%.

Чаще других работу меняли сотрудники направлений «Безопасность», «Наука», «Управление персоналом». Меньше всего перемен в рабочей сфере сделали медики и юристы.

Удовлетворены сменой места работы остались лишь 24% опрошенных человека, отметили исследователи.

Ранее эксперты подобрали самые высокооплачиваемые вакансии в Нижнем Тагиле.

На 39% увеличилось количество вакансий в Свердловской области в 2023 году
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#Общество#Свердловская область#Работа#Вакансии#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Смена работы
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