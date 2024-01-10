Половина жителей Свердловской области сменила работу в 2023 году

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Такое умозаключение сделали специалисты платформы онлайн-рекрутинга в стране. Сменил сферу деятельности в 2023 году каждый второй уралец от 18 до 42 лет. Среди свердловчан от 55 лет работу сменили лишь 38%.
Чаще других работу меняли сотрудники направлений «Безопасность», «Наука», «Управление персоналом». Меньше всего перемен в рабочей сфере сделали медики и юристы.
Удовлетворены сменой места работы остались лишь 24% опрошенных человека, отметили исследователи.
Ранее эксперты подобрали самые высокооплачиваемые вакансии в Нижнем Тагиле.