Пьяная женщина из Екатеринбурга устроила дебош в самолете

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Пассажирка нецензурно ругалась, игнорируя замечания, которые ей делали бортпроводники. В итоге женщину сняли с борта и отвезли в полицию, рассказали в пресс-службе уральского транспортного управления МВД.
Проходить освидетельствование на предмет алкогольного опьянения женщина не стала. В отношении нее составили административные материалы. Теперь она должна оплатить штраф за ненадлежащее поведение в общественном месте.
Напомним, в ноябре 2023 года пьяный пассажир электрички Екатеринбург — Нижний Тагил угрожал и пытался выгнать других людей из вагона, так как хотел остаться один. Его привезли в полицию и возбудили уголовное дело.