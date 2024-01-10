tagilcity.ru
tagilcity.ru

Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Пьяную пассажирку выгнали из самолета Екатеринбург — Сургут за дебош
Пьяную пассажирку выгнали из самолета Екатеринбург — Сургут за дебош
Фото: Midjourney

Пьяная женщина из Екатеринбурга устроила дебош в самолете

10 января 2024, 07:10

Пьяную пассажирку выгнали из самолета Екатеринбург — Сургут за дебош

46-летняя женщина, которая должна была лететь из Екатеринбурга в Сургут, устроила скандал в самолете. Инцидент случился 9 января 2024 года.

Пассажирка нецензурно ругалась, игнорируя замечания, которые ей делали бортпроводники. В итоге женщину сняли с борта и отвезли в полицию, рассказали в пресс-службе уральского транспортного управления МВД.

Проходить освидетельствование на предмет алкогольного опьянения женщина не стала. В отношении нее составили административные материалы. Теперь она должна оплатить штраф за ненадлежащее поведение в общественном месте.

Напомним, в ноябре 2023 года пьяный пассажир электрички Екатеринбург — Нижний Тагил угрожал и пытался выгнать других людей из вагона, так как хотел остаться один. Его привезли в полицию и возбудили уголовное дело.

Назвал тварью: мужчина устроил дебош в ТЦ Гринвич в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Директор коммерческой фирмы в Екатеринбурге отдал аферистам 3,2 млн рублейПассажиры из Екатеринбурга не могут вылететь в Ош и ХуджандЖитель Тавды вломился домой к соседу и чуть не убил его топором
#Происшествия#Полиция#Штраф#Скандал#Самолет#ЧП#Авиарейс#Дебош#Пассажирка#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
Борьба за Леневку и летние выбросы. Экологические итоги года в Нижнем Тагиле
8 января, 04:00
Запрет на «яблоко»: в МЧС Свердловской области запрещено использовать iPhone
Вчера, 11:23
Тысячи тонн снега вывезли с улиц Нижнего Тагила
Вчера, 11:56
Тагильский Гринч: неизвестный оборвал гирлянду в центре города и попал на камеры
Вчера, 10:56
Отец двоих детей разбился на УВЗ: жена отсудила миллион и ежемесячную выплату дочери
8 января, 10:30
На цистернах было несколько устройств: подробности ЧП на железной дороге в Тагиле
8 января, 17:11