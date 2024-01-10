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Posted Сегодня, 17:25

Published Сегодня, 17:25

Modified Сегодня, 17:48

Updated Сегодня, 17:48

Видео якобы после хлопка на станции Сан-Донато в Нижнем Тагиле появилось в Сети

Реальность или фейк. В Сети появилось возможное видео диверсии в Нижнем Тагиле

10 января 2024, 17:25
Фото: tagilcity.ru

Видео якобы после хлопка на станции Сан-Донато в Нижнем Тагиле появилось в Сети

После «хлопка» на станции Сан-Донато в Нижнем Тагиле появилось возможное видео с места происшествия.

Несколько дней назад в Нижнем Тагиле произошел «хлопок». Движение поездов было ограничено, велись проверки.

Теперь оказалось, как сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель», что под цистернами были установлены небольшие взрывные устройства на магнитах. Представлено видео, якобы, со станции Сан-Донато в Нижнем Тагиле, однако официальных подтверждений этому нет. Возможно, ролик из Иркутской области, как комментируют пользователи Сети.

Вместе с тем на видео показано, что устройства взорвались одновременно, и, таким образом, вывели из строя вагоны, однако их сила была небольшой, поскольку ж/д полотно не повредилось. Кроме того, в ведомствах сообщалось лишь об одном хлопке, а комментатор видео показывает кадры с несколькими поврежденными цистернами.

После происшествия были организованы проверки машин с полным досмотром. Кроме того, осуществлялись необходимые процессуальные действия, однако результаты пока неизвестны.

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