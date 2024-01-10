Реальность или фейк. В Сети появилось возможное видео диверсии в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Несколько дней назад в Нижнем Тагиле произошел «хлопок». Движение поездов было ограничено, велись проверки.
Теперь оказалось, как сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель», что под цистернами были установлены небольшие взрывные устройства на магнитах. Представлено видео, якобы, со станции Сан-Донато в Нижнем Тагиле, однако официальных подтверждений этому нет. Возможно, ролик из Иркутской области, как комментируют пользователи Сети.
Вместе с тем на видео показано, что устройства взорвались одновременно, и, таким образом, вывели из строя вагоны, однако их сила была небольшой, поскольку ж/д полотно не повредилось. Кроме того, в ведомствах сообщалось лишь об одном хлопке, а комментатор видео показывает кадры с несколькими поврежденными цистернами.
После происшествия были организованы проверки машин с полным досмотром. Кроме того, осуществлялись необходимые процессуальные действия, однако результаты пока неизвестны.