Реальность или фейк. В Сети появилось возможное видео диверсии в Нижнем Тагиле

Вместе с тем на видео показано, что устройства взорвались одновременно, и, таким образом, вывели из строя вагоны, однако их сила была небольшой, поскольку ж/д полотно не повредилось. Кроме того, в ведомствах сообщалось лишь об одном хлопке, а комментатор видео показывает кадры с несколькими поврежденными цистернами.