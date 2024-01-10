Российский путешественник пропал у берегов Шотландии

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
В провинции Шотландии, в районе Аллапул найдены обломки яхты. Тело туриста было обнаружено в озере Брум. Примечательно, что в действительности это озеро является не просто водоемом, а узким фьордом, который имеет прямой выход к морю. Именно поэтому наличие яхты в этом месте никого не удивляет.
Согласно неофициальной информации, человеческие останки, которые были обнаружены в озере Брум на северо-западе Шотландии, предположительно принадлежат Роману Титову. Об этом рассказал друг Титова его сыну, сообщает канал SHOT.
Смерть Романа Титова, российского путешественника и владельца подмосковного яхт-клуба, официально не подтверждена на данный момент, пишут «Новые Известия».
Напомним, в июне 2023 года в Нижнем Тагиле умер известный путешественник Сергей Безроднов.