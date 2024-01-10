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Published Сегодня, 13:57

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Updated Сегодня, 13:59

Российский путешественник пропал у берегов Шотландии

Российский путешественник пропал у берегов Шотландии

10 января 2024, 13:57
Фото: 1MI
По неофициальным данным, судно с российским кругосветным путешественником Романом Титовым разбилось у побережья Шотландии, а сам мужчина утонул.

В провинции Шотландии, в районе Аллапул найдены обломки яхты. Тело туриста было обнаружено в озере Брум. Примечательно, что в действительности это озеро является не просто водоемом, а узким фьордом, который имеет прямой выход к морю. Именно поэтому наличие яхты в этом месте никого не удивляет.

Согласно неофициальной информации, человеческие останки, которые были обнаружены в озере Брум на северо-западе Шотландии, предположительно принадлежат Роману Титову. Об этом рассказал друг Титова его сыну, сообщает канал SHOT.

Смерть Романа Титова, российского путешественника и владельца подмосковного яхт-клуба, официально не подтверждена на данный момент, пишут «Новые Известия».

Напомним, в июне 2023 года в Нижнем Тагиле умер известный путешественник Сергей Безроднов.

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