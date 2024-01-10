Российский путешественник пропал у берегов Шотландии

В провинции Шотландии, в районе Аллапул найдены обломки яхты. Тело туриста было обнаружено в озере Брум. Примечательно, что в действительности это озеро является не просто водоемом, а узким фьордом, который имеет прямой выход к морю. Именно поэтому наличие яхты в этом месте никого не удивляет.