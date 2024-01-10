Руководитель Челябинского аэропорта устроил дебош в самолете авиакомпании «Россия»

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
В новогодние каникулы глава челябинского аэропорта поехал в Санкт-Петербург по личным делам. За время полета он вызвал беспорядки на борту рейса компании «Россия».
Как утверждает Кашин, недавно в аэропорту имени Курчатова прошла проверка, которая вызвала у него стресс. Вместе со своими сотрудниками он выпил немного, чтобы прекратить волнение.
Под воздействием алкоголя и критики, Кашин критически высказался об авиакомпании «Россия» и персонале. По прибытии в Пулково, Кашина встретили сотрудники полиции, составив протокол о его хулиганском поведении.
Ранее пьяная женщина из Екатеринбурга устроила дебош в самолете.