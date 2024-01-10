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Published Сегодня, 12:29

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Updated Сегодня, 12:31

Генерального директора Челябинского аэропорта задержали в Пулково за дебош

Руководитель Челябинского аэропорта устроил дебош в самолете авиакомпании «Россия»

10 января 2024, 12:29
Фото: 1MI

Генерального директора Челябинского аэропорта задержали в Пулково за дебош

Генеральный директор аэропорта Челябинска Виталий Кашин был задержан за пьяные выходки в аэропорту Пулково.

В новогодние каникулы глава челябинского аэропорта поехал в Санкт-Петербург по личным делам. За время полета он вызвал беспорядки на борту рейса компании «Россия».

Как утверждает Кашин, недавно в аэропорту имени Курчатова прошла проверка, которая вызвала у него стресс. Вместе со своими сотрудниками он выпил немного, чтобы прекратить волнение.

Под воздействием алкоголя и критики, Кашин критически высказался об авиакомпании «Россия» и персонале. По прибытии в Пулково, Кашина встретили сотрудники полиции, составив протокол о его хулиганском поведении.

Ранее пьяная женщина из Екатеринбурга устроила дебош в самолете.

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#Происшествия#Транспорт#Самолет#ЧП#Дебош#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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