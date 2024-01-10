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Published Сегодня, 15:19

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

В Нижнем Тагиле увеличилась плата за детский сад

С января тагильчанам придется платить больше за детский сад

10 января 2024, 15:19
Фото: Midjourney

В Нижнем Тагиле увеличилась плата за детский сад

С января 2024 года родителям воспитанников детских садов Нижнего Тагила придется платить большую сумму за присмотр и уход. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

При этом родители детей с ограниченными возможностями здоровья ежемесячно будут платить сумму по льготе. Чтобы ее получить, необходимо написать заявление и приложить заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

Если ребенок посещает дошкольное учреждение пять дней по 12 часов, то оплата составит 2 542 рубля (по льготе — 1 862 рубля), а если по 14 часов, то 2 796 рублей (по льготе — 2 048 рублей).

За пятидневный круглосуточный детский сад родителям придется заплатить 3 050 рублей (по льготе — 2 234 рубля), за шестидневный — 3 660 рублей (по льготе — 2 681 рубль).

В шестидневных садиках, в которых дети находятся по 14 часов, необходимо будет платить 3 329 рублей (по льготе — 2 439 рублей).

Также в администрации города просят обратить внимание, что дети участников СВО теперь могут предоставить выписку из личного кабинета пользователя Единой государственной информационной системы социального обеспечения, чтобы посещать детсад бесплатно.

Напомним, родительская плата в детских садах поднялась также в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Серове.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Деньги#Оплата#Родители#Екатеринбург#Евгения Сафина#Детский сад
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