Сбор платы за катание с горки объяснили в мэрии Екатеринбурга

Горожане возмущаются в связи с новыми правилами, введенными в ледовом городке. Теперь всем желающим совершить спуск с горки, нужно будет заплатить сумму в размере 100 российских рублей.



Прибывшие в городок гости также выразили непонимание относительно того, в каком направлении направляются собранные средства, полученные от «проката». Об этом сообщает Е1.RU.



Представители управления в Екатеринбурге уточнили, что все собранные финансовые ресурсы направляются на обеспечение компетентного персонала, ответственного за безопасность.



Администрация муниципалитета пояснила, что обеспечение безопасности объекта требует наличия квалифицированного персонала. Все собранные средства направляются на покрытие затрат, связанных с оплатой труда этих сотрудников, как пояснили представители муниципалитета.