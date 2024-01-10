Семимесячная девочка умерла в поезде Москва — Чита

Семья вместе с девочкой возвращалась в Омск из Москвы. По словам мамы, в дороге у дочки поднялась температура, у нее начались судороги, а затем она упала в обморок. Сотрудники поезда вызвали скорую помощь на станции в Кунгуре, однако спасти девочку не удалось, рассказали в Telegram-канале «RT на русском».