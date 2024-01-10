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Updated Сегодня, 04:28

Девочка скончалась от гриппа в поезде Москва — Чита

Семимесячная девочка умерла в поезде Москва — Чита

10 января 2024, 04:28
Фото: Е1

Девочка скончалась от гриппа в поезде Москва — Чита

Семимесячный ребенок скончался в поезде, где ехал вместе со своей семьей по маршруту Москва — Чита. Происшествие случилось 9 января 2024 года.

Семья вместе с девочкой возвращалась в Омск из Москвы. По словам мамы, в дороге у дочки поднялась температура, у нее начались судороги, а затем она упала в обморок. Сотрудники поезда вызвали скорую помощь на станции в Кунгуре, однако спасти девочку не удалось, рассказали в Telegram-канале «RT на русском».

Результаты анализов, взятых у ребенка, подтвердили, что у нее был грипп. Также признаки гриппа обнаружили у матери и двух ее сыновей. Их срочно положили в кунгурскую больницу, рассказали в Telegram-канале Baza.

После этого поезд продолжил ехать. На станции в Екатеринбурге были сотрудники скорой помощи, которые осмотрели пассажиров, провели тесты на грипп и ковид, а также сделали санобработку. Транспортная прокуратура проведет проверку по факту случившегося.

Напомним, в декабре 2023 года в поезде скончалась 12-летняя девочка, которая ехала домой из лагеря под Тюменью.

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