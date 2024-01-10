Семимесячная девочка умерла в поезде Москва — Чита

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Семья вместе с девочкой возвращалась в Омск из Москвы. По словам мамы, в дороге у дочки поднялась температура, у нее начались судороги, а затем она упала в обморок. Сотрудники поезда вызвали скорую помощь на станции в Кунгуре, однако спасти девочку не удалось, рассказали в Telegram-канале «RT на русском».
Результаты анализов, взятых у ребенка, подтвердили, что у нее был грипп. Также признаки гриппа обнаружили у матери и двух ее сыновей. Их срочно положили в кунгурскую больницу, рассказали в Telegram-канале Baza.
После этого поезд продолжил ехать. На станции в Екатеринбурге были сотрудники скорой помощи, которые осмотрели пассажиров, провели тесты на грипп и ковид, а также сделали санобработку. Транспортная прокуратура проведет проверку по факту случившегося.
Напомним, в декабре 2023 года в поезде скончалась 12-летняя девочка, которая ехала домой из лагеря под Тюменью.