Штормовое предупреждение из-за аномальных холодов объявлено в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
По данным синоптиков УГМС с четверга по субботу, с 11 по 13 января 2024 года в регионе температура воздуха буде на семь и более градусов ниже климатической нормы.
В связи с этим прогнозируется охлаждение почвы. Возможны обморожения, простудные заболевания животных и людей, нарушения в теплоснабжении, затруднение в работе транспорта и увеличение числа ДТП.
В сильные морозы свердловчанам рекомендовано надевать многослойную одежду и зимнюю обувь на утепленной подошве. На улице не следует оголять щеки, уши, нос, запястья, пальцы и щиколотки.
Желательно не стоять, а двигаться и укрываться от ветра. Придя с мороза домой не следует сразу пить горячий чай или принимать горячий душ, потому что при резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему.
В Нижнем Тагиле в ближайшие три дня столбики термометров будут опускаться до -28 градусов. А 12 и 13 января, по данным сайта Гисметео, в городе снова ожидаются снегопады. При этом порывы ветра будут достигать девяти метров в секунду.