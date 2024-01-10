Штормовое предупреждение из-за аномальных холодов объявлено в Свердловской области

В Нижнем Тагиле в ближайшие три дня столбики термометров будут опускаться до -28 градусов. А 12 и 13 января, по данным сайта Гисметео, в городе снова ожидаются снегопады. При этом порывы ветра будут достигать девяти метров в секунду.