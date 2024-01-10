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Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Аномальные холода ожидаются в Свердловской области с 11 по 13 января

Штормовое предупреждение из-за аномальных холодов объявлено в Свердловской области

10 января 2024, 10:40
Фото: 1MI

Аномальные холода ожидаются в Свердловской области с 11 по 13 января

С 11 по 13 января в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. В эти дни в регионе прогнозируются аномальные холода.

По данным синоптиков УГМС с четверга по субботу, с 11 по 13 января 2024 года в регионе температура воздуха буде на семь и более градусов ниже климатической нормы.

В связи с этим прогнозируется охлаждение почвы. Возможны обморожения, простудные заболевания животных и людей, нарушения в теплоснабжении, затруднение в работе транспорта и увеличение числа ДТП.

В сильные морозы свердловчанам рекомендовано надевать многослойную одежду и зимнюю обувь на утепленной подошве. На улице не следует оголять щеки, уши, нос, запястья, пальцы и щиколотки.

Желательно не стоять, а двигаться и укрываться от ветра. Придя с мороза домой не следует сразу пить горячий чай или принимать горячий душ, потому что при резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

В Нижнем Тагиле в ближайшие три дня столбики термометров будут опускаться до -28 градусов. А 12 и 13 января, по данным сайта Гисметео, в городе снова ожидаются снегопады. При этом порывы ветра будут достигать девяти метров в секунду.

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#Нижний Тагил#Погода#Холода#Прогноз погоды#Синоптики#Штормовое предупреждение#Природа#Екатеринбург#Евгения Сафина
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