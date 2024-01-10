Скончалась бывшая директор нижнетагильского Театра кукол Ольга Цибизова

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
В должности директора театра Ольга Цибизова проработала более 30 лет, с 1985 по 2016 год. Коллеги отмечают, что она очень любила свою профессию и кукольное искусство.
Директор смогла принести известность театру как в России, так и за рубежом, потому что труппа часто ездила на гастроли и участвовала в различных фестивалях. В 2022 году Ольга Цибизова принимала участие в создании отделения «Актер театра кукол» в Нижнетагильском колледже искусств.
Тагильчанка была автором сценариев к спектаклям, создавала мастер-классы, тематические выставки и камерные постановки, сообщили в Театре кукол.
Коллеги выразили соболезнования родным и близким Ольги Цибизовой. Прощание с ней состоится 12 января в 12.30 в большом зале «Реквиема».
Напомним, 5 января в Нижнем Тагиле скончался тренер по боксу Михаил Шитов.