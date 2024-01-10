Скончалась бывшая директор нижнетагильского Театра кукол Ольга Цибизова

Директор смогла принести известность театру как в России, так и за рубежом, потому что труппа часто ездила на гастроли и участвовала в различных фестивалях. В 2022 году Ольга Цибизова принимала участие в создании отделения «Актер театра кукол» в Нижнетагильском колледже искусств.