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В Нижнем Тагиле умерла бывшая директор Театра кукол

Скончалась бывшая директор нижнетагильского Театра кукол Ольга Цибизова

10 января 2024, 13:41
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле умерла бывшая директор Театра кукол

10 января 2024 года в Нижнем Тагиле на 78 году жизни скончалась заслуженный работник культуры РФ, бывшая директор Театра кукол Ольга Цибизова.

В должности директора театра Ольга Цибизова проработала более 30 лет, с 1985 по 2016 год. Коллеги отмечают, что она очень любила свою профессию и кукольное искусство.

Директор смогла принести известность театру как в России, так и за рубежом, потому что труппа часто ездила на гастроли и участвовала в различных фестивалях. В 2022 году Ольга Цибизова принимала участие в создании отделения «Актер театра кукол» в Нижнетагильском колледже искусств.

Тагильчанка была автором сценариев к спектаклям, создавала мастер-классы, тематические выставки и камерные постановки, сообщили в Театре кукол.

Фото: Нижнетагильский театр кукол

Коллеги выразили соболезнования родным и близким Ольги Цибизовой. Прощание с ней состоится 12 января в 12.30 в большом зале «Реквиема».

Напомним, 5 января в Нижнем Тагиле скончался тренер по боксу Михаил Шитов.

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