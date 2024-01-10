Старейший журналист скончался в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Об этом рассказала представитель Свердловского творческого союза журналистов Ольга Закорюкина.
Полгода назад мы поздравляли Альберта Ивановича с 95-летием. Было очень радостно слышать его — бодр, весел, разговорчив, — вспоминает Ольга.
Тогда же Альберт Чудиновских сообщал, что хотел бы отпраздновать 100-летний юбилей.
Говорили: «Вечерка». Подразумевали: Альберт Иванович! — пишут пользователи соцсетей.
Напомним, что журналист на протяжении шестидесяти лет работал в «Вечернем Екатеринбурге». Он писал преимущественно на темы спорта и культуры.
Ранее сообщалось, что семимесячная девочка умерла в поезде Москва — Чита. Это произошло 9 января.