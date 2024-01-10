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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

В Екатеринбурге скончался журналист Альберт Чудиновских

Старейший журналист скончался в Екатеринбурге

10 января 2024, 06:23
Фото: Ольга Закорюкина

В Екатеринбурге скончался журналист Альберт Чудиновских

В Екатеринбурге умер журналист Альберт Чудиновских. Мужчине было 95 лет.

Об этом рассказала представитель Свердловского творческого союза журналистов Ольга Закорюкина.

Полгода назад мы поздравляли Альберта Ивановича с 95-летием. Было очень радостно слышать его — бодр, весел, разговорчив, — вспоминает Ольга.

Тогда же Альберт Чудиновских сообщал, что хотел бы отпраздновать 100-летний юбилей.

Говорили: «Вечерка». Подразумевали: Альберт Иванович! — пишут пользователи соцсетей.

Напомним, что журналист на протяжении шестидесяти лет работал в «Вечернем Екатеринбурге». Он писал преимущественно на темы спорта и культуры.

Ранее сообщалось, что семимесячная девочка умерла в поезде Москва — Чита. Это произошло 9 января.

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