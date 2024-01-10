tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Свердловская область стала одним из регионов с самыми дорогими машинами

Свердловская область попала в топ регионов, где подорожали автомобили

10 января 2024, 14:00
Фото: 1MI

Свердловская область стала одним из регионов с самыми дорогими машинами

В рейтинге по росту цен за прошлый год Свердловская область оказалась на четвертом месте.

По данным пресс-службы «Авто.ру», увеличение цен составило 82,2%, а средняя цена машин достигла 3,1 миллиона рублей.

К концу прошлого года наиболее значительное повышение цен наблюдалось в сегменте новых автомобилей. Речь идет о машинах Kia Soul, Lada Granta, Hyundai Santa Fe.

Что касается машин с пробегом, стоимость некоторых моделей брендов, таких как Nissan Leaf, Citroen C4 и Mazda 3, также увеличилась. Однако некоторые машины с пробегом стали дешевле. К примеру, Audi Q7 2015–2019 годов стала стоить в районе 4 млн рублей, что ниже на 13%, чем раньше.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге могут запретить парковку на обочинах.

Дорожники в Свердловской области заплатят более 412 тысяч за разбитый автомобиль
Узнать подробнее
Читайте также:
Свердловская область вошла в топ-3 по кражам автомобилейКак определить, что автомобиль не готов к зимеПочти год ищут самарского сотрудника, укравшего служебный автомобиль
#Свердловская область#Авто#Легковые авто#Рост цен#Продажа авто#Екатеринбург#Увеличение цен#Камилла Булгакова#Анализ цен
Подпишитесь
Официальная адаптация и реальные проблемы: что происходит с детьми мигрантов в Тагиле
Сегодня, 13:08
Таджики, азербайджанцы, другие диаспоры: в школах и садах Тагила все больше мигрантов
Сегодня, 13:04
Избитая девочка из Нижнего Тагила рассказала о конфликте с братьями Камалом и Рашадом
Сегодня, 08:41
ВГОК оштрафовали за загрязнение реки Тагил на 410 тысяч рублей
Сегодня, 12:00
Жители Рудника в Нижнем Тагиле временно остаются без взрослой поликлиники
Сегодня, 07:54
Житель Таджикистана пытался нелегально вывезти из Екатеринбурга 2,5 млн рублей
Сегодня, 11:47