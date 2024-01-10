Свердловская область попала в топ регионов, где подорожали автомобили

Что касается машин с пробегом, стоимость некоторых моделей брендов, таких как Nissan Leaf, Citroen C4 и Mazda 3, также увеличилась. Однако некоторые машины с пробегом стали дешевле. К примеру, Audi Q7 2015–2019 годов стала стоить в районе 4 млн рублей, что ниже на 13%, чем раньше.