Свердловская область попала в топ регионов, где подорожали автомобили

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
По данным пресс-службы «Авто.ру», увеличение цен составило 82,2%, а средняя цена машин достигла 3,1 миллиона рублей.
К концу прошлого года наиболее значительное повышение цен наблюдалось в сегменте новых автомобилей. Речь идет о машинах Kia Soul, Lada Granta, Hyundai Santa Fe.
Что касается машин с пробегом, стоимость некоторых моделей брендов, таких как Nissan Leaf, Citroen C4 и Mazda 3, также увеличилась. Однако некоторые машины с пробегом стали дешевле. К примеру, Audi Q7 2015–2019 годов стала стоить в районе 4 млн рублей, что ниже на 13%, чем раньше.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге могут запретить парковку на обочинах.