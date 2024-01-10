Свердловская область вошла в топ-3 по кражам автомобилей

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Информация из отчета МВД свидетельствует о том, что в различных регионах России произошло значительное количество угона транспортных средств. Данные статистики охватывают период с января по декабрь 2023 года, пишет газета «Коммерсант».
В России за отчетный период было совершено 6,58 тысячи случаев кражи автомобилей, что свидетельствует о значительном увеличении этого вида преступлений на 22,9% по сравнению с аналогичным временным промежутком прошлого года.
Напомним, ранее Нижний Тагил стал одним из лидеров среди городов России, где самые дешевые коммунальные квартиры.