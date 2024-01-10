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Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Свердловская область стала лидером по количеству краж автомобилей

Свердловская область вошла в топ-3 по кражам автомобилей

10 января 2024, 07:35
Фото: Midjourney

Свердловская область стала лидером по количеству краж автомобилей

По статистике МВД РФ, Свердловская область занимает лидирующее место среди российских регионов, где наблюдается высокий уровень краж автомобилей.

Информация из отчета МВД свидетельствует о том, что в различных регионах России произошло значительное количество угона транспортных средств. Данные статистики охватывают период с января по декабрь 2023 года, пишет газета «Коммерсант».

В России за отчетный период было совершено 6,58 тысячи случаев кражи автомобилей, что свидетельствует о значительном увеличении этого вида преступлений на 22,9% по сравнению с аналогичным временным промежутком прошлого года.

Напомним, ранее Нижний Тагил стал одним из лидеров среди городов России, где самые дешевые коммунальные квартиры.

#Свердловская область#Криминал#Кража#Автомобиль#Рейтинг#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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