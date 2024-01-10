Свердловские пожарные определили очередность тушения тлеющих торфяников

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Сперва запланированы работы в Березовском районе, где имеется пять подземных возгораний. К ним организовали подъездные пути для спецтехники, сообщает департамент информполитики.
Всего в регионе имеется 47 подземных очагов. Их планируется потушить до начала пожароопасного сезона наступившего года.
Ранее о технологии тушения торфяных пожаров рассказал глава региона Евгений Куйвашев. Он отметил, что благодаря своей разработке лесные пожарные смогут, используя только бульдозер, ликвидировать до двух гектаров торфяного пожара в день.
Ранее сообщалось, что пожарные в Екатеринбурге не смогли проехать к горящему дому из-за снежной кучи.