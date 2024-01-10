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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

В Свердловской области определена очередность тушения торфяников

Свердловские пожарные определили очередность тушения тлеющих торфяников

10 января 2024, 12:38
Фото: Midjourney

В Свердловской области определена очередность тушения торфяников

В Свердловской области лесные пожарные определили очередность тушения тлеющих торфяников.

Сперва запланированы работы в Березовском районе, где имеется пять подземных возгораний. К ним организовали подъездные пути для спецтехники, сообщает департамент информполитики.

Всего в регионе имеется 47 подземных очагов. Их планируется потушить до начала пожароопасного сезона наступившего года.

Ранее о технологии тушения торфяных пожаров рассказал глава региона Евгений Куйвашев. Он отметил, что благодаря своей разработке лесные пожарные смогут, используя только бульдозер, ликвидировать до двух гектаров торфяного пожара в день.

Ранее сообщалось, что пожарные в Екатеринбурге не смогли проехать к горящему дому из-за снежной кучи.

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#Происшествия#Пожар#Пожарные#Екатеринбург#Леса#Дарья Сорокина#Очередность
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