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Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Субсидии на 175 млн получат фермеры из Свердловской области

Свердловской области фермеры получат более 175 миллионов рублей субсидий

10 января 2024, 12:54
Фото: Midjourney

Субсидии на 175 млн получат фермеры из Свердловской области

В 2024 году фермерам из Свердловской области заплатят свыше 175 миллионов рублей в качестве субсидий.

Полученные средства они смогут потратить на реализацию своего дела в рамках двух программ: «Агростартап» и «Развитие семейной фермы».

Деньги направят из областного и федерального бюджетов, рассказали в департаменте информполитики. К примеру, деньги можно будет потратить на покупку скота, строительство зданий.

В прошедшем году 16 аграриев Свердловской области получили гранты на общую сумму 75 миллионов рублей. На развитие семейного дела поступило 130 миллионов рублей. Их распределили между шестью фермерами.

Ранее в Свердловской области был собран рекордный урожай картошки. 259,8 тысячи тонн картошки было собрано в 2023 году. Также были собраны 32,1 тысячи тонн овощей.

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#Свердловская область#Строительство#Федеральный бюджет#Субсидии#Областной бюджет#Аграрии#Фермеры#Гранты#Скот#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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