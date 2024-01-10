Свердловской области фермеры получат более 175 миллионов рублей субсидий

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Полученные средства они смогут потратить на реализацию своего дела в рамках двух программ: «Агростартап» и «Развитие семейной фермы».
Деньги направят из областного и федерального бюджетов, рассказали в департаменте информполитики. К примеру, деньги можно будет потратить на покупку скота, строительство зданий.
В прошедшем году 16 аграриев Свердловской области получили гранты на общую сумму 75 миллионов рублей. На развитие семейного дела поступило 130 миллионов рублей. Их распределили между шестью фермерами.
Ранее в Свердловской области был собран рекордный урожай картошки. 259,8 тысячи тонн картошки было собрано в 2023 году. Также были собраны 32,1 тысячи тонн овощей.