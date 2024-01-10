Таджики, азербайджанцы, другие диаспоры: в школах и садах Тагила все больше мигрантов

Всего, по данным управления образования, в школах Нижнего Тагила в 2023 году приступило к обучению 226 несовершеннолетних, не имеющих гражданства Российской Федерации. В 2022 году эта цифра была на уровне 231 учащихся, а годом ранее — в 2021 — 155 человек. Таким образом, за последние три учебных года количество детей-мигрантов (без гражданства РФ), обучающихся в школах Нижнего Тагила, вырос на 46%.