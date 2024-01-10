Таджики, азербайджанцы, другие диаспоры: в школах и садах Тагила все больше мигрантов

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Преобладающая диаспора — таджикская — 158 учащихся. Затем, в порядке убывания: азербайджанская (25 уч.), узбекская (22 уч.), кыргызская (9 уч.), армянская (8 уч.), украинская (2 уч.), казахская (2 уч.), — сообщили данные TagilCity.ru в управлении образования администрации Нижнего Тагила 29 ноября 2023 года.
Всего, по данным управления образования, в школах Нижнего Тагила в 2023 году приступило к обучению 226 несовершеннолетних, не имеющих гражданства Российской Федерации. В 2022 году эта цифра была на уровне 231 учащихся, а годом ранее — в 2021 — 155 человек. Таким образом, за последние три учебных года количество детей-мигрантов (без гражданства РФ), обучающихся в школах Нижнего Тагила, вырос на 46%.
Растет в Нижнем Тагиле не только количество школьников без российского гражданства. Категорией несовершеннолетних, не имеющих гражданства Российской Федерации, пополнились и дошкольные учреждения, здесь показатель всего за год вырос в 2,5 раза:
Детские сады в 2023 году посещали 35 детей-мигрантов, в 2022 году — 14 человек, — также рассказали редакции в пресс-службе мэрии со ссылкой на данные управления образования города.
Каждый год данные по всем новым поступившим в учебные заведения Нижнего Тагила направляются для проверки в отдел полиции «Нижнетагильское». Там проверяют законность пребывания их семей на территории Российской Федерации.