Тренер Волынкина посоветовала выбирать спокойные упражнения после праздников

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Как передает NEWS.ru, специалист советует в первые пару недель ограничиться легкой нагрузкой и избегать сильной усталости.
Также она обратила внимание на важность разминки. Перед тренировкой необходимо разогреть все группы мышц, чтобы избежать возможных травм, а по ее окончании рекомендуется провести легкую растяжку, позволяющую мышцам расслабиться.
Волынкина отметила, что для сохранения мотивации необходимо посетить первые три занятия. После этого, по ее словам, ваше тело само захочет вернуться в тренажерный зал.