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Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Тренер Волынкина посоветовала выбирать спокойные упражнения после праздников

Тренер Волынкина посоветовала выбирать спокойные упражнения после праздников

10 января 2024, 11:15
Фото: Midjourney
После новогодних каникул возобновлять спортивные тренировки рекомендуется постепенно, без излишнего напряжения. Об этом сказала тренер Мария Волынкина.

Как передает NEWS.ru, специалист советует в первые пару недель ограничиться легкой нагрузкой и избегать сильной усталости.

Также она обратила внимание на важность разминки. Перед тренировкой необходимо разогреть все группы мышц, чтобы избежать возможных травм, а по ее окончании рекомендуется провести легкую растяжку, позволяющую мышцам расслабиться.

Волынкина отметила, что для сохранения мотивации необходимо посетить первые три занятия. После этого, по ее словам, ваше тело само захочет вернуться в тренажерный зал.

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