Урал ждут северные сияния в 2024 году

Астроном советует всем желающим увидеть такое явление природы, следить за информацией о космических изменениях. В частности, речь идет о солнечных вспышках, космических бурях, а также других подобных явлениях. По словам астронома, именно они могут стать причиной появления северного сияния в регионе.