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Posted Сегодня, 15:29

Published Сегодня, 15:29

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

Астроном Санакоев предрек регионам Урала полярные сияния

Урал ждут северные сияния в 2024 году

10 января 2024, 15:29
Фото: Midjourney

Астроном Санакоев предрек регионам Урала полярные сияния

Жители Урала смогут насладиться полярными сияниями в наступившем году.

Астроном Владилен Санакоев отметил, что из-за солнечной активности в 2024 году, уральцы, скорее всего, увидят полярные сияния.

Астроном советует всем желающим увидеть такое явление природы, следить за информацией о космических изменениях. В частности, речь идет о солнечных вспышках, космических бурях, а также других подобных явлениях. По словам астронома, именно они могут стать причиной появления северного сияния в регионе.

Осенью прошлого года жители Урала заметили необычное сияние.

Жители Свердловской области заметили северное сияние
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#Погода#Космос#Вспышка#Северное сияние#Екатеринбург#Сияние#Полярное сияние#Камилла Булгакова
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