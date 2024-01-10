Урал ждут северные сияния в 2024 году

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Астроном Владилен Санакоев отметил, что из-за солнечной активности в 2024 году, уральцы, скорее всего, увидят полярные сияния.
Астроном советует всем желающим увидеть такое явление природы, следить за информацией о космических изменениях. В частности, речь идет о солнечных вспышках, космических бурях, а также других подобных явлениях. По словам астронома, именно они могут стать причиной появления северного сияния в регионе.
Осенью прошлого года жители Урала заметили необычное сияние.